奈良槍殺安倍！山上徹也3年前持汽油彈預謀攻擊「統一教領袖」

▲安倍晉三遭41歲山上徹也槍擊身亡。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三8日在奈良路邊進行助選演說時，遭到41歲前自衛隊員山上徹也開槍襲擊，當場倒地，經搶救仍不治身亡。嫌犯聲稱犯案動機是認為安倍晉三的外公岸信介與統一教會有關聯，而他的母親因為篤信統一教導致家破人亡。他甚至坦言，自己早在3年前就曾預謀使用汽油彈攻擊統一教領袖，只不過礙於維安未果。

根據《時事通信社》報導，山上徹也的母親信奉統一教，並變賣房產、土地，大量捐款給該教會，進而導致全家人在山上20年前就讀大學時破產，他因此對該教會生恨，企圖報復。他聲稱，安倍晉三的外公、前首相岸信介曾在統一教會引入日本時提供協助。不過這項說法已經被統一教會（現改名為世界和平統一家庭聯合會）的日本分會反駁。

▲嫌犯聲稱，岸信介是將統一教引入日本的「元凶」，因此才會鎖定安倍晉三。（圖／路透）



山上還曾向警方供述，長期在家自製手槍與爆裂物，就是為了等到統一教會的領袖訪日時對其發動攻擊，然而卻遲遲等不到適當的時機。根據警方最新調查，山上再度透露，其實早在2019年世界和平統一家庭聯合會總會長老訪日時，他就曾經擬定攻擊計畫。

當時他事先準備汽油彈，準備進入世界和平統一家庭聯合會在愛知縣舉辦的活動，然而因為會場僅開放信徒進入，因此未能順利完成他的攻擊計畫。

山上聲稱，自己在2021年曾經看到安倍錄製給統一教會的影片，認為兩者有勾結，因此埋下殺機。然而事實上，安倍不但不是統一教徒，更從未擔任過顧問。

另一方面，警方13日在事發現場進行大規模現場調查，並在附近牆壁發現疑似是彈孔的3個孔洞。

▼警方在安倍遇刺現場發現彈痕。（圖／達志影像／美聯社）



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