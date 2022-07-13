死亡直播！她機車後座播一半遭撞「當場輾斃」　意外拍下奪命瞬間

▲ 馬來西亞女子在機車上直播，沒想到記錄下死亡瞬間。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

馬來西亞沙巴州發生一起死亡車禍，一名男子騎機車三貼，載著妻子和兒子，途中妻子在後座用手機開直播，沒想到直播開始不到5分鐘就發生車禍，妻子當場被輾斃，但直播仍在繼續，也意外記錄下悲劇發生的瞬間。

根據大馬《中國報》，這起意外發生於沙巴古納-鬥湖路10公里處路段，當地警方說明，一輛從鬥湖方向開往古納的休旅車12日下午超車時撞上這輛載著一家三口的機車，後座的女子遭肇事車輛輾過，當場身亡，她的丈夫則是手腳受傷，兒子頭部及臉部受傷。

女子事發前在臉書開直播，機車後照鏡可見她在後座拿著手機，鏡頭對著前方的身影，但在直播開始4分55秒後，畫面突然一陣晃動，伴隨一聲巨響，應是遭到撞擊後手機從女子手中飛出，6秒後落地，還可聽見微弱的呻吟聲。

這段直播直到意外發生半小時後仍在繼續，據信是現場民眾按下結束後上傳到死者的臉書，可見有長達33分鐘的時間，手機鏡頭都是對著天空。

女子和丈夫、孩子天人永隔，這段直播影片至今也累計逾16萬次觀看，網友紛紛湧入臉書留言，為她哀悼。駕駛休旅車的54歲男子和妻子則沒有受傷，也並非酒駕，警方已依法展開調查。

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