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布林肯重申美菲共同防禦承諾　促中在南海停止挑釁

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國國務卿布林肯指出，如果菲律賓部隊在南海遭到攻擊，美國將防衛這個條約盟友。他並敦促中國遵守國際法，停止在此一繁忙水道的「挑釁行為」。

海牙常設仲裁法院於2016年7月12日宣布對菲律賓南海仲裁案的裁決，指中國「對南海水域資源無歷史性權利」，並表示「中國妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」。

布林肯（Antony Blinken）在南海仲裁案裁決屆滿6年的昨天作出上述宣示。通過南海的船運貿易每年約值3兆美元。

布林肯在聲明中指出：「我們再度確認對菲律賓武裝部隊進行武裝攻擊…將使美國訴諸共同防禦承諾。」他指的是美菲1951年簽訂共同防禦條約有關條款。

他並表示：「我們再次呼籲中華人民共和國遵守國際法規範的義務，停止其挑釁行為。」

中國外交部長王毅同日在印尼首都雅加達舉行的東南亞國家協會（ASEAN）會議中表示，區域國家應該避免在大國競爭和脅迫的情況下被當作「棋子」。

中國援引它所稱的歷史地圖，聲稱對幾乎整個南海擁有主權，此一說法與若干東協國家存在矛盾，被認為違反國際法。

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