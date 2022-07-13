性侵再犯率高！泰國允許對強暴犯「化學閹割」　參院通過法案

▲泰國參議院通過法案，允許對性侵犯實施化學閹割，防止再犯。（示意圖／免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者吳美依／綜合報導

泰國參議院11日通過法案，允許對性犯罪者進行化學閹割，防止再犯。一些評論認為，此舉能讓惡狼因恐懼減少犯案，但也有不少專家指出，性犯罪者無法從事性行為後，可能變得更加暴力厭女，進而透過其他方式傷害他人。

《曼谷時報》等外媒報導，此法案3月已獲眾議院支持，在參議院則以145票支持、2票棄權、0票反對通過，接下來還需要眾院2度投票後，才會被發布在《王室公報》（Royal Gazette）上，成為法律。司法部長瑟速松（Somsak Thepsuthin）表示，「我希望法案盡速通過。我不想要再看到關於女性遭遇不性的新聞了。」

根據泰國懲戒部門數據，2013-2020年間，1萬6413名出獄的性犯罪者中，一共4848人再度作案。此法案實施後，被認定可能再犯的性犯罪者，可以在醫師評估後，選擇接受化學閹割，藉此縮短刑期，但獲釋後仍須配戴電子監控設備，接受10年監控。

化學閹割是透過注射藥物，降低睪固酮，達到抑制性衝動之目的，目前僅在波蘭、南韓、俄羅斯、愛沙尼亞、巴基斯坦，以及美國至少8州合法。

泰國非政府組織「男女進步運動基金會」負責人周維萊（Jaded Chouwilai）指出，化學閹割無法解決性犯罪問題，「罪犯應該在監獄裡，透過改變思維的方式，改過自新。如果採取像是處決或注射閹割等懲罰措施，將會強化『犯罪者無法改過』的觀念。」



