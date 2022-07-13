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台鐵再爆中秋停駛危機！工會擴大連署不出勤　「恐開不出18班」

▲▼台鐵EMU900型區間車。（圖／台鐵提供）

▲台鐵再爆發中秋停駛危機，工會連署不出勤。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵113年1月公司化在即，仍有基層營運人員薪水僅2.5萬元，台鐵企業工會爭取加薪5成，不過日前兩次勞資協商無進展，工會昨宣布啟動中秋節不出勤行動。台鐵企業工會秘書吳長智今(7/13)受訪表示，日前連署不加班員工人數約7成多，將啟動擴大連署，目標中秋節全天可開出班次不到18班，一定比勞動節慘。

台鐵企業工會表示，台鐵長期的低薪制度，導致多年來，無法留住人才，導致各單位始終無法補足人力缺額，而工會前已發函要求調整薪資，惟至今仍未接獲資方回應。如此之態度，已著實讓工會評估啟動勞資對抗活動。

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吳長智表示，目前台鐵基層營運人員最低薪資跟基本工資只差1710元，扣掉勞健保和保險、互助金等，每個月剩下不到2.4萬元，這樣怎麼過活，物資一直調漲，薪水沒有漲，基層同仁只能吃泡麵，交通部雖有指示台鐵儘速處理，但現在執政黨都在忙選舉，忽略台鐵員工權益，既然不理會我們，台鐵員工只好用國定假日不出勤爭取自己的權益。

▲▼端午節連假台鐵高鐵客運返鄉民眾。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中秋台鐵再度面臨停駛危機。（圖／記者屠惠剛攝）

吳長智表示，之前連署國定假日包含中秋節、國慶日和九合一選舉日不出勤的員工人數約有7成多，經擴大常務理事會追認後，將再啟動擴大連署衝高參與人數，目前台鐵有1400多位司機員，五一勞動節僅11名司機員出勤並開出18班加班車，這次一定會比勞動節更慘，台鐵能開出的班次會比18班還少，可出勤司機員絕對不到10人。

對此，交通部表示，員工薪資福利都是檢討的方向，未來如何調整，目前台鐵內部仍在蒐集資料和分析，這些都會持續討論，未來調幅多少，要看檢討的結果，目前尚未定案。

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