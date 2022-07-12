中華快遞罷工換加薪　台鐵工會也出招！不改善低薪「中秋不出勤」

▲台鐵企業工會爭取改善低薪，否則中秋節不加班不出勤。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

中華快遞成功爭取加薪5千元，也牽動台鐵員工爭取加薪，台鐵企業工會今也舉辦第15屆第15次擴大常務理事會決議，呼籲台鐵局盡速改善低薪，否則將即刻啟動中秋節不加班、不出勤行動。

台鐵企業工會表示，台鐵長期的低薪制度，導致多年來，無法留住人才，導致各單位始終無法補足人力缺額，而工會前已發函要求調整薪資，惟至今仍未接獲資方回應。如此之態度，已著實讓工會評估啟動勞資對抗活動。



工會指出，對於台鐵公司化資本額之計算，資方於子法談判第二次會議中(7/8)延續前次會議議題，洋洋灑灑長篇大論解說，後經工會委任之專業律師聆聽，即刻以其專業，喝斥其長篇大論只是滿篇的謬論。 工會認為公司化後，職工福利的各項激勵措施要能順利推動，以提振會員的士氣，及對台鐵之歸屬感，未來勢必需要足夠之資金，來執行各項福利精進方案；工會對此堅決要求公司設立之資本額必須足額，如此，在公司設立時，初次提撥制之福利金才可一次到位。



台鐵企業工會表示，台鐵在公司化後，是否會依據公司的經營狀況，向下調整會員薪資福利，工會認為，在未來台鐵公司仍肩負政府政策的前提下，其獲利勢必有限，甚至仍有虧損，所以，為避免會員因公司經營不善，導致薪資福利調降，特此強烈要求資方，必須於子法中明文保障，不受公司營運有所影響。



工會不滿表示，提高薪資待遇之訴求仍下落無聞，且目前資方在子法談判的態度，工會著實不能接受；資方必須以最高標準看待工會所提事項，並認清各項議題之決策層級，無須持續派出毫無決策權之談判代表，反之，持續如此作為，勞資對抗將無法阻止。

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工會也呼籲資方，盡速改善低薪現況，給予會員提高薪資待遇，另在子法之訂定，公司章程中資本額應足額，且應確保公司化後，員工薪資及福利制度能明文保障，以上要求如資方無善意回應，工會即刻啟動中秋節不加班活動。