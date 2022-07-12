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獨／台鐵票價調整期中報告出爐！運價比公車、捷運低廉　可漲1倍↑

▲▼瑞穗天合國際觀光酒店，台鐵最豪華列車EMU3000型城際列車。（圖／瑞穗天合國際觀光酒店提供）

▲台鐵豪華美學列車EMU3000型城際列車運價率比雙北公車和台中市公車還便宜。（資料圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

27年票價未調的台鐵深陷財務黑洞，委外票價改善研究期中報告出爐，期末報告8月定案。據調查，台鐵運價率為國內公共運輸最低廉，連雙北和台中市公車運價率都是台鐵區間車1.6倍，據台鐵合理報酬率3%~5%推算，台鐵未來票價可漲1倍以上，未來不排除考量民生調整。學者表示，應給台鐵彈性票價和折扣空間。

台鐵票價費率自民國84年以來未曾調整，96年行政院雖核定「票價合理化方案」，但考量民意，迄今未實施，前交通部長賀陳旦106年曾再提台鐵票價合理化方案，但同樣鎩羽而歸，即便物價和電價飆漲多年，但台鐵票價仍凍漲27年。

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普悠瑪號事故和太魯閣號事故後，台鐵持續推動改革，除目標113年1月公司化，去年虧損達119億元的台鐵其票價合理化及財務健全也被視為改革一環，台鐵委外進行費率公式和票價改善研究案，近日期中報告出爐，期末報告8月底前完成，屆時將提報交通部。

▲▼4/1防疫新制上路，進入台鐵車站的旅客，一定要配戴口罩量測體溫，確認沒有發燒後才能進入車站搭車。（圖／記者湯興漢攝）

▲台鐵為我國公共運輸中運價率最低廉的交通運具。（圖／記者湯興漢攝）

根據《東森新媒體ETtoday》掌握，我國公共運輸中運價率以台鐵區間車最低廉，起始票價也是最低的。以高鐵為例，起始票價40元，起始里程10公里，運價率為4.134元；台北捷運起始票價20元，起始里程5公里，運價率為4元；公路客運起始票價24元，起始里程8公里，運價率2.970元。

台中市區公車起始票價20元，起始里程8公里，運價率為2.431元:雙北市區公車起始票價19.3元，扣除政府補貼後為15元，起始里程8公里，運價率為2.415元。

國道客運兩排椅運價率為2.318元，台鐵自強號起始票價23元，起始里程10公里，運價率2.27元；國道客運三排椅運價率1.703元；台鐵區間車起始票價15元，起始里程10公里，運價率1.46元。

以國內公共運輸比較，北捷運價率不但是台鐵區間車的2.74倍，台中市區公車運價還是台鐵區間車的1.67倍，雙北市區公車運價也是台鐵區間車的1.65倍，而即便是長途對號列車自強號、普悠瑪號、太魯閣號和EMU3000型等票價運價率來看，也比北捷、公路客運、雙北和台中市區公車還低廉。

▲▼台中市六大幹線公車7月1日上路，市長盧秀燕親自說明優化內容。（圖／記者許權毅拍攝）

▲連台中市公車運價率也比台鐵對號列車和區間車貴。（圖／記者許權毅拍攝）

據悉，根據台鐵票價公式合理報酬率設定3%~5%來試算，台鐵未來票價調整可至少漲1倍以上。以台北到台東為例，現行票價為783元，未來票價可超過1500元以上。不過台鐵票價研究案依不同合理報酬率情境試算不同票價方案，研究案定案後，仍需提報交通部，不排除會考量對民生影響，調幅不見得一次漲足，會略有調整。

交通部長王國材日前也曾表示，如果未來台鐵安全和服務品質可以做好，台鐵113年公司化可調漲票價。

對此，台鐵局僅低調表示，票價改善及公式研究案期中報告雖已出爐，仍待內部進行審議，期末報告預計8月底前會完成，屆時會向交通部提報。

▲▼台鐵車站湧入大量人潮。（圖／台鐵提供）

▲雖依公式試算台鐵票價可漲1倍以上，未來不排除考量民生調整。（圖／台鐵提供）

成功大學交通管理科學系主任鄭永祥表示，若合理票價推動不了，對台鐵未來包括公司化後的財務無法強化，虧損變更多下，政府仍要編預算挹注台鐵，仍會回到納稅人買單，台鐵有部分服務性質或偏遠路線仍要營運，台鐵有維持營運上的基本成本，政府仍要有些許補助，不能要台鐵都吞下去，但有些路線要台鐵賺錢必須讓它調票價，但後面調價仍須考量彈性和折扣空間。

鄭永祥指出，因為鐵路票箱收入目前仍為台鐵主要營收，未來公司化後附屬事業收入也不會馬上增加，初期票收仍是主要營收，因此必須給台鐵一些彈性，使用者需求高時，應給台鐵票價彈性和折扣機制，以東部來說，台鐵還是有競爭力，在一票難求下，可給在地使用者或常客折扣多，觀光客的價格就相對比較高，也因此除了要給台鐵合理基礎費率外，也要給台鐵彈性機制訂定票價。

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