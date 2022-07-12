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台鐵最快113年4月票價漲！漲幅可超過1倍　電子票證9折擬取消

▲▼台鐵EMU900型區間車。（圖／台鐵提供）

▲台鐵票價評估調整。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

票價27年未調整的台鐵委外研究票價改善，期中報告出爐，據試算，若台鐵票價公式合理報酬為3%，票價最高可漲超過1倍以上，若是零報酬且由政府補貼，票價仍可漲4成，漲幅多少仍視政府政策決定以及補貼多寡，最快113年4月調漲，未來也將搭配台鐵發行電子票證後取消悠遊卡等9折優惠，改採常客方案。

27年票價未調的台鐵深陷財務黑洞，委外票價改善研究期中報告出爐，期末報告8月定案。據調查，台鐵區間車運價率為國內公共運輸最低廉，起始票價也是最低的，北捷運價率不但是台鐵區間車的2.74倍，台中市區公車運價還是台鐵區間車的1.67倍，雙北市區公車運價也是台鐵區間車的1.65倍。

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而即便是長途對號列車自強號、普悠瑪號、太魯閣號和EMU3000型等票價運價率來看，也比北捷、公路客運、雙北和台中市區公車還便宜，顯示台鐵票價長期處於不合理。

台鐵委外進行票價改善研究案期中報告也出爐，根據物價和不同政府補貼情境，不同前提下，票價試算約有數十種情境，其中台鐵票價公式合理報酬率最低3%試算，票價最高可超過漲1倍，現行北高自強號票價843元，未來最高恐比高鐵北高1490元貴。而若未來台鐵票價採取零報酬率且由政府編列預算補貼下，漲幅仍有40%，以台北到台中為例，自強號票價將從375元漲到438元。

另外研究案也建議未來票價調整案搭配取消電子票證9折優惠，比照北捷改採常客優惠，常客將以搭乘11以上為定義，搭乘次數11次至20次可享5%優惠；若搭乘次數為21次至30次，則可享8%優惠；搭乘31次至40次可享10%優惠；41次至50次則有12%優惠；搭乘51次以上享15%優惠最多，不過實施日期要考量和搭配台鐵發行自己的電子票證時程。

交通部長王國材今(7/12)晚表示，若台鐵在113年公司化之前可以達到一定水準，包括準點率提高，並將安全做好，他會同意和支持台鐵票價調整方案，公司化後可以考慮調整，但現階段安全改革要先全力以赴。

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