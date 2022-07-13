熱到像蒸籠！台鐵桃園站修冷氣竟要200天　賴香伶批離譜

▲台鐵桃園站冷氣故障，導致現場異常悶熱。（圖／賴香伶辦公室提供，下圖同）



記者呂晏慈／台北報導

台灣民眾黨立委賴香伶投入桃園市長選戰，她今（13日）發布新聞稿表示，近日氣溫動輒攝氏37、38度，台鐵桃園站售票大廳卻發生冷氣故障，調來兩部移動式水冷氣機效果有限，導致大廳異常悶熱，但廠商8月1日開始動工卻需要修復200個工作天，「這樣的服務品質能讓民眾信任嗎？」

賴香伶今天表示，不少通勤族向她陳情，指台鐵桃園站售票大廳空調主機故障多日，她請同仁到場了解，發現大廳的3部大型冷氣機都故障，只能以送風方式運轉、無法傳送冷氣，導致大廳悶熱異常，尤其每天上午10點至下午5點，太陽高溫曝曬下，大廳宛如蒸籠一般，而面對民眾抱怨，現場工作人員備感無奈，只能一再道歉。

賴香伶表示，辦公室隨即向台鐵反映，但台鐵表示，這是因為桃園站的空調冰水主機故障，已請廠商8月1日開始動工，預計修復需要200工作天；面對這麼離譜的情況，在辦公室同仁追問下，台鐵人員無奈地說，「會儘速加裝風扇，使售票大廳空氣更流通」。

賴香伶質疑，台鐵桃園站是僅次於台北車站的全台第二大站，每天有3萬多人進出站，是許多桃園通勤族的必經之地，200天的冷氣修復期，等於是宣告今年夏天是桃園站空調不可能修復，這樣的服務品質能讓民眾信任嗎？如何鼓勵民眾使用大眾運輸？台鐵必須正視問題嚴重性，台鐵局杜局長應該出面說明如何善後。