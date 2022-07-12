領基本工資比快遞工人低　台鐵產工爭取加薪5千「別忘低薪鐵路工人」

▲台鐵產業工會爭取基層營運人員加薪5千元。（圖／記者劉亮亨攝）



記者李姿慧／台北報導

中華快遞不滿長年低薪，7/4發動首波罷工爭取加薪5千且不扣績效獎金，協調未果，原醞釀7/11擴大全台罷工，衝擊800家銀行票券運送，讓中華快遞老董火速簽字承諾，罷工危機落幕，臺灣鐵路產業工會今(7/12)發出聲明要求基層營運人員加薪5千元，強調「國家不該帶頭低薪！交通部別忘了低薪的鐵路工人」。

臺灣鐵路產業工會表示，近日中華快遞基層工人在工會的團結下，成功爭取調薪5000，不再只領27k，交通部長王國材更是說出「公部門、國營事業不宜帶頭給員工低薪，薪資福利好，員工自然願意為公司付出，這部分會支持中華快遞調整薪資」，但臺鐵產工要再次提醒，鐵路基層工人營運人員辛苦工作，薪資比快遞工人更低！

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工會強調，許多基層營運人員只領基本工資，請部長王國材不要大小眼，應該以同樣態度讓台鐵的基層營運人員立即調薪5000元，脫離低薪血汗，讓員工的辛勤付出獲得合理報酬，國家不該帶頭創造低薪！

臺灣鐵路產業工會指出，更重要的是，在交通部下轄的各級單位中，鐵路資位人員的薪資待遇嚴重落後其他單位，請交通部正視工會提出資位人員待遇表比照郵政單位訴求，讓有專業的鐵路員工能繼續留下來在鐵路服務，提供安全專業的運輸。