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夏天就需要這一杯！超商開賣「8元冰塊杯」　飲料任2件最低0元

▲▼7-11冰塊杯、飲料抽抽樂。（圖／7-11提供）

▲7-11全門市開賣冰塊杯。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

天氣這麼熱，一定要喝冰飲才爽！就有超商於即日起開賣「冰塊杯」，特大杯可享體驗價12元，若為導入製冰機的限定門市，則有大杯體驗價8元，另外還有飲料抽抽樂活動，任2件最低可享0元起優惠，還有機會將iPhone和Gogoro帶回家。

迎接炎炎夏日，7-11宣布，即日起全門市販售「OPEN!冰塊杯」，特大杯體驗價12元(原價15元)，其中導入製冰機的500家限定門市，加碼提供限定大杯體驗價8元(原價10元)，杯身皆採OPEN!家族充滿涼夏感的全新設計，也可將購買的飲料倒入其中享用。

▲▼7-11冰塊杯、飲料抽抽樂。（圖／7-11提供）

▲7-11「飲料夏日大Bingo活動」即日起至8/23止登場。

此外，眾所期待的飲料抽抽樂也來了，即日起至8/23止，7-11線上線下舉辦「飲料夏日大Bingo活動」，一口氣祭出「指定飲料任2件享最低0元起」、「指定零食加購」以及多件數加碼「天天抽、立即中」三重優惠；活動期間週一至週五天天抽「iPhone13」4支、週六至週日天天抽「Gogoro VIVA MIX KEYLESS」1台，預計送出120支iPhone13以及12台Gogoro VIVA MIX KEYLESS，獎品總價值超過430萬。

民眾也可使用7-11 APP或7-11官方LINE帳號參加「飲料夏日大Bingo」活動抽獎再至門市享優惠，7-11 APP限定加碼指定人氣飲料免費贈，8/14前每週兌換79折券3次(含)以上，隔週再贈49折券1張。

大苑子7月驚喜推出「歡聚分享月」活動，周周都有一款「指定飲品買1送1」，詳細日期品項也同步曝光，即日起至7/17是「春熙柳橙翡翠」、7/18至7/24為「檸檬愛玉」，最後1周7/25至7/31則推「變火龍果冰沙」，於全台指定82門市限定開跑，但每周買1送1上述82間門市不一定會參與，提醒消費者可先提前詢問店家。

▲▼大苑子火龍果系列開賣。（圖／大苑子提供）

▲大苑子7月天天喝指定飲品買1送1。（圖／大苑子提供）

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