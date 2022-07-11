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超商限時「喝咖啡免費吃麵包」！夏日飲料2件最低0元爽喝

▲▼萊爾富7月優惠。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富推出買咖啡送麵包優惠。（圖／萊爾富提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

喝咖啡免費吃麵包也太幸福！就有超商為慶祝4款麵包新品上市，即日起推出「買咖啡送麵包」優惠，只要至門市買1杯咖啡即可免費挑選1份麵包新品；同步門市還有「涼夏轉轉樂」活動，只要買2件飲料就能參加，最低能獲得0元優惠，趕快來試試手氣。

萊爾富近日推出和岩島成合作打造的「4款無蛋奶麵包」，為慶祝新品上市，即日起至7/26止，只要至萊爾富門市買濃度增加33%的「Hi Café特濃咖啡」，即可免費吃1款岩島成聯名麵包，也就是說民眾只要花55元就能享用咖啡配麵包。

▲▼萊爾富7月優惠。（圖／萊爾富提供）

▲炎炎夏日，萊爾富還有飲料優惠，有機會可以抽中2件0元。

萊爾富同步還有「涼夏轉轉樂」活動，即日起至7/26止，只要購買指定飲料(寶特瓶/鋁箔包/鋁罐)任2件就可在搖獎機轉出彩球，有紅、橘、黃、綠、藍共5種顏色彩球，可對應到2件0元、59折、69折、79折、89折優惠。

大苑子7月驚喜推出「歡聚分享月」活動，周周都有一款「指定飲品買1送1」，詳細日期品項也同步曝光，即日起至7月17日是「春熙柳橙翡翠」、7月18日至7月24日為「檸檬愛玉」，最後1周7月25日至7月31日則推「變火龍果冰沙」，於全台指定82門市限定開跑，但每周買1送1上述82間門市不一定會參與，提醒消費者可先提前詢問店家。

▲▼大苑子火龍果系列開賣。（圖／大苑子提供）

▲大苑子7月天天喝指定飲品買1送1。（圖／大苑子提供）

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