只有2天！超商「大杯美式36元、拿鐵40元」爽喝　加碼送黃金鈔票

▲限時2天「CITY CAFE大杯濃萃美式咖啡20杯711元」、「CITY CAFE大杯拿鐵咖啡18杯711元」。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

歡慶超商第1萬店7-11開幕，全台超商門市、線上即日起至7/12止祭出限時活動，不管是咖啡還是啤酒零食等品項，通通都能享優惠價，且該超商還要加碼限時2天咖啡優惠，喝大杯濃萃美式只要花36元、大杯拿鐵更是只要40元，直接幫荷包省一波。

統一企業集團將在7/12於台南璀璨開幕亞洲第1萬家7-11「亞萬門市」，為慶祝開幕，7-11自即日起至7/12止祭出一系列門市以及線上優惠，其中OPEN POINT行動隨時取於今（11）、明（12）再加碼「CITY CAFE大杯濃萃美式咖啡20杯711元」以及「CITY CAFE大杯拿鐵咖啡18杯711元」，限量各共10萬組，每會員限購4組，可線上/門市支付購買。

▲只要購買1萬元CITY CAFE大杯美式咖啡，就送價值5000元的亞萬紀念金鈔1枚。





另外還有超狂「買咖啡送黃金鈔票」活動，即日起至7/12止，只要使用OPEN POINT行動隨時取購買CITY CAFE大杯美式咖啡(冰/熱) 223杯，優惠價1萬元，再送價值5000元的限量亞萬紀念金鈔1枚，只有1萬組，每位會員限購2組，限線上支付購買。

大苑子7月驚喜推出「歡聚分享月」活動，周周都有一款「指定飲品買1送1」，詳細日期品項也同步曝光，即日起至7/17是「春熙柳橙翡翠」、7/18至7/24為「檸檬愛玉」，最後1周7/25至7/31則推「變火龍果冰沙」，於全台指定82門市限定開跑，但每周買1送1上述82間門市不一定會參與，提醒消費者可先提前詢問店家。

▲大苑子7月天天喝指定飲品買1送1。（圖／大苑子提供）