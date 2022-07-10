超商獨家！「4款麵包新品」開賣了　吃得到滿滿紅豆餡、芋頭顆粒

▲萊爾富開賣獨家4款無蛋奶麵包，紅豆麵包吃得到紅豆粒。（圖／萊爾富提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

麵包控準備嚐鮮囉！就有超商即日起開賣「4款蛋糕新品」，以獨家工法搭配嚴選食材製成，不僅麵包口感更鬆軟，就連內餡也很講究，可以吃到滿滿的紅豆餡和芋頭顆粒，愛吃鹹口味的一定要吃「素肉鬆麵包」，素海苔香鬆蓋滿整塊麵包，鹹香滋味超過癮。

▲芋頭麵包咬下是綿密的芋頭餡，還帶有芋頭顆粒口感。



萊爾富再度攜手專業烘焙坊「岩島成」推出4款「無蛋奶麵包」，使用零膽固醇食材及具雙潔淨標章認證的豆泥打造安心美味。不同於一般麵包，本次新品搭配岩島成高含水量工法，於麵糰中導入獨家開發米湯種，讓麵糰更加柔潤鬆軟，麵包吃起來的口感也會更加柔軟。

▲皇冠麵包超鬆軟綿密，可另外沾果醬或奶油吃。



▲素海苔香鬆蓋滿麵包上，每一口都充滿幸福滋味。



本次新品甜食口味有「紅豆麵包」，內餡是滿滿紅豆粒，吃起來超有口感，而「皇冠麵包」則是單純的無餡餐包，無論單吃或是搭配果醬、奶油都美味；另一款「芋頭麵包」能吃到綿密清香的芋頭餡，且還保有芋頭顆粒口感。新品中唯一鹹食口味「素肉鬆麵包」，飽滿的素海苔香鬆外餡，吃起來超過癮。

▲最新「微牽絲起司排系列漢堡」來了 。（圖／麥當勞提供，下同）

人氣速食品牌「麥當勞」推出全新「微牽絲起司排漢堡」，首度使用艾登起司（Edam Cheese）製成微牽絲起司排，並以吸睛黑色漢堡包打造「微牽絲起司排雙牛堡」、「微牽絲起司排脆豬堡」2種口味。

▲首度使用整塊艾登起司酥炸成排 。

每顆漢堡都夾進整塊炸到酥脆、會牽絲的艾登起司，以及濃郁傑克起司醬、滑順的切達起司片，並分別搭配2片100%純牛肉、炸豬排，打造多層次滋味，即日起至8/16止限時開吃，同步還有「起司雙牛堡」及「起司豬排堡」2種選擇。