男控醫院造假簽名超收2.5萬手術費　中國附醫秀親簽時間打臉

▲音響公司老闆控醫院自費手術同意書簽名造假，指出兩張同意書筆跡不一。（圖／投訴人提供）



記者游瓊華／台中報導

台中一名音響公司王姓老闆，去年因為椎間盤突出到中國醫藥大學附設醫院接受自費開刀，但今年因復發又前往醫院二次手術，但兩者費用金額不同，他拿出單據一看，竟多了一筆2萬5000元費用，進一步看自費同意書後認為非自己親簽，怒向媒體投訴。中國附醫今天也發聲明稿秀出王男連續親簽三張同意書時間點，打臉王男。

王男氣憤表示，當日是他自行前往手術，現在已經忘記到底簽了那些同意書，但強調自費手術同意書簽名過程都要有錄影，但院方提出的影片根本沒看到他的臉，而且事前醫生根本沒告訴他會有這一筆2萬5000元的費用，從頭到尾他只簽了一張700元的自費同意書，懷疑2萬5000元的自費同意書遭冒簽。

▲王男拿出去年及今年手術單據，赫然發現竟多了一筆2萬5000元的手術費用。（圖／投訴人提供）



此外，王男也不滿，院方把他總計12萬多元的住院手術費用列為爭議款項，導致他沒辦法領慢性病處方箋藥物，已經到警局提告當時值班護理人員偽造文書。

對此，中國附醫發出三點聲明強調，醫院人員絕無代簽情事，三份同意書簽名，經查均為王姓男子在連續時間內親簽完成，「手術同意書」簽名時間為22時20分46秒，「麻醉同意書」簽名時間落點為22時21分10秒，「自費同意書」簽名時間落點為22時22分11秒。



第二、王姓男子聲稱若干簽名無他本人影像，經查是角度問題造成。若有簽名者坐姿情形未能正坐於鏡頭前，可能發生無人入鏡情形。最後，院方也提到，基於以病人為中心理念，雖沒結帳，也以掛帳方式，當事人可以先領藥出院但王男拒絕領藥，絕非院方因此不提供病人所需藥品。王男聲稱無法透過app慢性病處方箋領藥，並非事實。