1張圖嚇壞家長！小孩耳朵變形成「史瑞克」…釣出苦主：我家也遇過

▲小孩的耳朵紅腫變形。（圖／翻攝自Facebook／加藤軍台灣粉絲團 2.0）

記者朱祖儀／綜合報導

不少家長喜歡帶孩子到戶外活動，不過夏天蚊蟲眾多，一定要做好防護措施。近日一張照片在網路上瘋傳，看到有孩子的耳朵被蚊子咬到之後，竟腫得宛如卡通人物「史瑞克」的耳朵，完全看不出原本的形狀。不少人看到後相當震驚，也釣出不少遇過同樣狀況的父母。

臉書「加藤軍台灣粉絲團 2.0」分享一張照片，看到有父母拍下孩子的側面，發現耳朵竟嚴重變形紅腫，已經很難看出原本的形狀，因此提醒「夏天帶小朋友去戶外玩真的要注意，好心痛…」，可猜測應該是小朋友到戶外玩的時候，不小心遭蚊蟲叮咬，才會導致這種情形。配圖下方還放上史瑞克的劇照對比，看得出孩子的耳朵變形程度相當嚴重。

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不少網友看到照片後，紛紛留言表示「天呀！好嚴重，要快一點帶去看醫生，畢竟反應也太大了吧」、「這是黏上去的吧」、「腫的好誇張，一定很疼」、「這樣還聽得到嗎」、「這耳朵到底怎麼了」、「好恐怖」、「腫起來會發燙，一定很不舒服」。

▲有其他家長也遇過同樣狀況。（圖／翻攝自Facebook／加藤軍台灣粉絲團 2.0）

文章也釣出其他苦主家長，回應「我兒子前幾天也這樣，還好擦完藥有慢慢消」、「小孩耳朵被蚊子叮，真的會很腫，我笑過我兒子」、「蚊子叮咬，放心，2到4天就沒事了，我女兒也試過，做父母的一定會心疼，小孩皮膚比較敏感」。也有人好奇是不是被較少見的蚊蟲叮咬才會如此，有家長表示，「就是被蚊子咬」、「應該是被咬後引起過敏」。