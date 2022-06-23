470萬人圍觀「招蚊」大法　陸3歲童發出「喔～」全來了！

記者任以芳／綜合報導

大陸流傳一則耐人尋味的影片，一名3歲小男童擁有吸引蚊子魔力，只要發出「喔～」的聲音，一堆蚊子飛過來。影片發布後馬上引起470多萬人觀看，直呼太神奇了。

綜合陸媒報導指出，這起有趣事件發生在湖北恩施，一名3歲男童有「招蚊」絕技。影片顯示，他拿著電蚊拍，臉靠近拍子，開始連續發出「喔」聲，大概幾秒時間，蚊子馬上被招換過來，在男童臉部附近飛來飛去。

▲陸3歲男童擁有吸引蚊子絕技 。（圖／翻攝 星視頻）

小男童多次實驗，發出「喔～」的聲音，只要一發聲，蚊子立刻飛到面前，屢試不爽，還有不少蚊子直接撞上電蚊拍，當場電死，超有趣的畫面吸引470萬人觀看。

許多網有十分好奇男童怎麼辦到的，有人打趣的說，「這可以走進科學了？」、「羨慕！小小年紀，掌握一門小語種！」還有網友表示，「小時候村子孩子只要一說喔～～，蚊子就來了，不是什麽神奇的事。」

據了解，蚊子尋找獵物不是靠眼睛，而是靠天生靈敏嗅覺。專家表示，蚊子對人們散發的二氧化碳非常敏感。人呼出的二氧化碳、排出體液都是搜索線索，即使距離很遠，都會循著人類呼出二氧化碳和散發的乳酸、氨氣等氣味而來。當靠近目標人群後，主要靠人體散發的熱量來確定位置。