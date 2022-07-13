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男子看夜色還想「玩很大」　違規停車遭警起獲毒品一批

▲台南市警二分局長樂派出所，查獲羅姓男子持有毒品，全案依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局長樂派出所，查獲羅姓男子持有毒品，全案依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局長樂派出所副所長郭建政，11日晚上9時40分許率員巡邏行經河樂廣場時，發現1部自小客車違規停放在人行道上，經上前盤檢發現26歲羅姓駕駛在拿證件應檢時，手提包有白色粉末之紅色塑膠瓶可疑物品，經警深入盤問，起獲10包毒咖啡包、愷他命K盤，全案依毒品罪送辦。

▲台南市警二分局長樂派出所，查獲羅姓男子持有毒品，全案依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，26歲羅嫌與友人相約至河樂廣場相聚遊玩，不料甫違規停車熄火即為員警盤查。警方盤檢過程，發現其神情緊張並緊緊握住手提包，即利用身分查證趁其拿取證件打開手提包時，郭副所長眼尖發現藏有白色粉末之紅色塑膠瓶可疑物品，突然一句：「把不好的東西都拿出來吧」。羅民霎那間臉色慘白，乖乖從手提包內拿出10包咖啡包、裝有愷他命紅色塑膠瓶1瓶及K盤1個，經警方帶回所內實施毒品及尿液篩檢，均呈現第三級毒品陽性反應。

▲台南市警二分局長樂派出所，查獲羅姓男子持有毒品，全案依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方調查，26歲羅嫌於11日晚上與朋友相約，準備至中西區河樂廣場欣賞滿月美景，不料因違規停車遭警盤檢時神情慌張且緊握手提包，種種異狀已為經驗豐富之郭副所長察覺，即利用身分查證趁其拿取證件打開手提包時，郭副所長眼尖發現藏有白色粉末之紅色塑膠瓶可疑物品，突然一句：「把不好的東西都拿出來吧」。羅嫌臉色慘白，乖乖從手提包內拿出10包咖啡包、裝有愷他命紅色塑膠瓶1瓶及K盤1個，所攜帶之毒品咖啡包之外裝竟還印有「玩很大」之誇張字樣，全數均為警方帶回偵辦。

10包咖啡（36公克)及愷他命1包（1公克）等2項毒品合計37公克，經檢驗均呈現第三級毒品陽性反應，全案依毒品危害防制條例移送法辦，並將擴大追查毒品來源。

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玩很大違規停車毒品

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