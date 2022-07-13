女兒練習寫字「整頁變甲骨文」　網讚天才：再寫就跑起來了

記者黃翊婷／綜合報導

一名媽媽今日（13日）凌晨在臉書PO出一張照片，和網友們分享自家女兒練習寫字的趣事，只見作業本上的題目是「足」，旁邊還配有踢足球的插圖，但女兒只正經寫了3次就開始放飛自我，讓她覺得好氣又好笑。其他網友看了則紛紛大讚孩子很有藝術天分，根本就是人才，「從細明體（和新細明體一樣，都是Microsoft Windows的中文字型）寫到變甲骨文」、「再寫多一點，就真的跑起來了」。

▲原PO分享女兒練習寫字的成果。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中半開玩笑說道，「我就問我女兒，一個足為什麼可以寫成這樣？」而在附上的照片裡，只見作業本上的題目是「足」，學生需要按照筆畫順序練習寫字，旁邊還配有踢足球的插圖，但她的女兒先是按照虛線寫了2次，然後又自己寫了1次，接下來就開始放飛自我，足字的下半部各種彎曲，看起來彷彿已經化身為人正在踢足球。

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超有創意的寫法獲得許多網友稱讚，大家紛紛留言誇原PO的女兒是天才藝術家，好好栽培說不定有望成為台灣畢卡索，「從細明體寫到變甲骨文，妳女兒短短幾個字，道盡中華文化5000年的文字變化呀！人才啊人才」、「這未來不是文學家就是藝術家，千萬不要過度矯正，台灣會少了一個奇才」、「再寫多一點，就真的跑起來了」、「她把文字寫活了」、「越寫越生動」、「真的有踢足球的感覺」、「這是很雀躍的足，很有生命力」。