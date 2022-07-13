樂視挺過財務危機！　員工過著「神仙日子」免996加班制

▲樂視傳出員工「幸福感」滿滿。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

樂視集團先前因創辦人賈躍亭急於擴張版圖引發財務危機，從此跌落神壇，不過幾年過去，最近又傳出樂視依然存在，旗下員工還剩下多達400多人，多數人都是因為「幸福感」而留下來的，表示這裡既沒有996也沒內捲，更不拖欠員工薪資。對此，樂視官方做出回應，「對，我們還在。」

中國大陸社群平台微博博主＠Fenng日前發布貼文，指出樂視經過財務危機「居然還剩下400多人」，許多是5年以上的老員工，「幸福感是很多老樂視人留下來的理由，沒有內捲和996，沒拖欠過留下來的員工的工資，也沒停過社保。」

內捲一詞近年在中國大陸誕生，通常指一個環境內部競爭和消耗嚴重。996則是指工時，代表員工每天上午9點上班，直到晚間9點下班，一周工作6天，相當於一周工時基本上長達72小時。

另名博主＠芒果媽媽則稱現在才知道樂視原來還有400多名員工，而且過著的是「沒有老闆的神仙日子，公司有《甄嬛傳》等的影視版權收入和大樓出租租金，不內捲、無996、不拖欠工資和社保。」

對此，樂視官方正面回答旗下編制確實400多人，而且「期待新的朋友加入」，還將發行新的旗艦機預購。不過對於網傳消息，樂視列出5點補充說明，表示描述情況「基本屬實」。

1.樂視確實沒有996，而且以後也不會有，工作是永遠做不完的，在有限的時間內完成有限的工作，這合情合理，如果有一天，我們合法地率先推行每周工作4天半，36小時工作制，大家也不要感到意外。

2.樂視員工「無內捲」過於絕對了，畢竟有人的地方就有「江湖」，只不過在這裡內卷的程度低一些，因為員工只有400多，很多崗位是一個蘿蔔一個坑，跟誰捲？

3.公司近5年確實從未拖欠過員工工資和社保。

4.「沒有老闆的神仙日子」這種說法我們高攀不起，身先日子般的工作基本會是任何員工的一種奢求，如果能讓員工覺得「工作似神仙」那公司一定很成功。

5.樂視超級電視當年的配置確實無敵，即便是14年、15年和16年的產品，配置的Mstar系列918／928／938等當時的旗艦晶片，現在依然運行飛快，不遜於當下其他品牌的主流配置互聯網電視，樂視超級電視如今的日活離不開滿級性能配置的策略。