樂視App Logo寫「欠122億」　逆操作！一夜之間登熱搜榜

▲大陸樂視 App logo「幽默」逆操作。（圖／翻攝 新浪財經）

記者任以芳／綜合報導

大陸互聯網搶過年電商商機，業者到處狂砸紅包，樂視視頻「欠122億」的App logo衝上熱搜。綜合陸媒報導指出，樂視視頻安卓版App完成9.24版本更新，圖標Logo寫「欠122億」（單位：人民幣，同下）的字樣。反而其他互聯網巨頭「紅包大戰」，都把紅包數額掛上logo。相較之下，形成鮮明對比。

據《新浪財經》報導稱，樂視視頻「欠122億」的App logo逆向操作，一夜之間讓所有人知道自己欠債。對此，樂視視頻回應，「樂視本次更新優化了樂視視頻APP的使用體驗，新年將到，樂視視頻也會上線更多內容供大家觀看。」

樂視網表示，欠款大家都知道，雖然有困難，但逆境時更要樂觀面對，樂視會努力做好用戶服務，此次樂視視頻圖標的更新不影響大家觀看視頻內容，也不影響樂視超級電視正常運營，請大家放心購買和使用。

樂視網雖然已經退市，業者表示，仍在堅持運營，並因為一些經典電視劇的獨播權而在市場上受歡迎。去年，樂視宣佈與阿里投資的獨角獸匯通達達成戰略合作，2021年年初，基於雙方合作的第一款產品也正式上線銷售。

▲網友神回，其他互聯網紅包加起來，剛好彌補大陸樂視122億欠債 。（圖／翻攝 新浪財經）

報導指出，有網友評論稱，如果把今年互聯網大廠發的紅包算一算，那就正好補樂視視頻「欠 122 億」的窟窿。還有網友舉例，微博分 1 億，支付寶分 5 億，微視分 5 億，京東分 10 億，今日頭條分 10 億，抖音分 20 億，快手分 21 億，百度分 22 億，拼多多分 28 億，加起來正好是 122 億。

報導稱，這起事件在網上引起熱議。有網友調侃「建議改名：樂觀」；還有網友建議「可以學別的app搞個集福卡，抽中的人幫還122億」；也有網友@賈躍亭表示，「下周再不回來，這個數字可要改了，畢竟有合法利息」。