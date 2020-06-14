起拍價2.38億元0人投注！　賈躍亭樂視網股票拍賣引1.45萬人圍觀

▲樂視控股集團創始人賈躍亭。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

京東拍賣官網今（14日）顯示，大陸樂視網創始人賈躍亭持有的2210萬股「無限售流通股」於6月13日10時至6月14日10時進行拍賣，起拍價為5547.1萬元（約2.38億新台幣），相當於每股2.51元（人民幣，下同）。拍賣過程雖然吸引1.45萬人圍觀，不過，最終無人報名購買而流標。

▲賈躍亭持有的「無限售流通股」於京東拍賣平台上架，最終流標。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，拍賣公告顯示，被執行人賈躍亭持有的「樂視網」股票2210萬股，約佔已發行股份的0.55%。拍賣起拍價為5547.1萬元，保證金1100萬元，增價幅度20萬元。由於拍賣定價以暫停上市前20個交易日的收盤價均價為參考，遠高於樂視網現有股價0.9元/股，因此乏人問津。

▲樂視網股票已進入退市整理期。（圖／CFP）

賈躍亭於2019年10月在美國提出個人破產重組，希望將資產透過債權人信託的方式轉讓給債權人。今年5月22日，據賈躍亭債務處理小組指出，歷經7個月的申請、談判、投票和法院確認，賈躍亭的個人破產重組案在洛杉磯當地時間5月21日舉行的聽證會上獲得了加州中區破產重組法院的最終確認和通過，有望在6月初正式生效。

▲大陸影音平台樂視網。（圖／翻攝百度百科）

樂視網2019年度業績說明會上表示，賈躍亭的個人破產重組計劃，並不影響對樂視雲樂視體育的擔保債務，對樂視網的年報沒有影響。截至目前，大陸證監會對賈躍亭的調查仍在進行中，如有相關進展，樂視網將及時履行訊息揭露義務。

樂視網表示，賈躍亭擔保的公司債務金額約90億元。截至2020年5月8日，賈躍亭持有公司9.20億股，佔公司總股本的23.07%，即便是賈躍亭全部股份被凍結，大部分股份被質押，但目前仍是公司的實際控制人。

據了解，樂視網持有的一千餘項商標未來也將在京東拍賣平台中被掛出，這些商標包括樂視、樂視TV及樂視超級電視等。