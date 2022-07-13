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快訊／美哭！NASA公布　韋伯太空望遠鏡首批星系團全彩照

▲▼韋伯太空望遠鏡首批星系團全彩照。（圖／翻攝自Facebook／NASA`s James Webb Space Telescope）

▲韋伯太空望遠鏡首批星系團全彩照，此為史蒂芬的五重奏（Stephan’s Quintet）。（圖／翻攝自Facebook／NASA`s James Webb Space Telescope，下同）

記者董美琪／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）當地時間12日公布了韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）拍攝的首批全彩照片，這批圖像包括南環狀星雲、星系群史蒂芬的五重奏、船底座星雲。

▲▼韋伯太空望遠鏡首批星系團全彩照。（圖／翻攝自Facebook／NASA`s James Webb Space Telescope）

▲南環狀星雲（Southern Ring Nebula）。

美國太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）表示，這是最深入拍攝宇宙的空前影像，未來將改變人類觀測宇宙的方式，韋伯太空望遠鏡捕捉到有史以來「早期宇宙最深處、最清晰的紅外線影像」，可追溯到138億年前。

當中充滿數以千計星系，觀測到歷來最微弱的天體，呈現藍、橙、白色，韋伯只花12.5小時就完成合成影像，哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）則要花費數週。

NASA稍早公布了韋伯所拍攝的第一張全彩圖，包含船底座星雲（Carina Nebula），這是塵埃和氣體組成的巨大星雲，距地球7600光年；還有環繞一顆白矮星的南環狀星雲（Southern Ring Nebula），距2000光年之外，以及史蒂芬的五重奏（Stephan’s Quintet），該星系團於1877年首次發現，位在飛馬座（Pegasus），距地球2.9億光年。

不少網友一等到照片公布，紛紛發文分享「當桌布應該非常震撼」、「宇宙太美太美太美了」、「太震撼！」、「全球天文屆的盛宴」、「新的天文學時代要來了」。

▼船底座星雲（Carina Nebula）。

▲▼韋伯太空望遠鏡首批星系團全彩照。（圖／翻攝自Facebook／NASA`s James Webb Space Telescope）

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