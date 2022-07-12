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山上徹也：若在奈良失敗　「會到下個輔選地點動手」殺安倍

▲▼山上徹也移送檢方。（圖／路透）

▲41歲嫌犯山上徹也。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日遭槍擊身亡，今（12）舉辦葬禮。41歲嫌犯山上徹也供稱，他是在案發前一天，透過網路得知安倍在奈良的街頭輔選行程，也知道安倍下個助選地點就在埼玉，若在奈良的行動沒得手，就打算搭乘新幹線前往埼玉發動攻擊。

綜合讀賣新聞等報導，安倍生前為了參議院選舉四處輔選，原定前往長野縣的他，臨時於7日晚間決定8日改去奈良，並計畫奈良行程結束後，要到埼玉市繼續輔選，預定當地下午6時30分左右在JR大宮站前進行街頭演說。然而依據最新調查進度，山上也把埼玉列入襲擊安倍的地點之一。

山上供稱，他是在網路上得知安倍8日改去奈良的消息。8日當天，他先在安倍奈良輔選現場附近觀察約1.5小時後，在11時30分左右，趁安倍剛開始演說的時刻朝他連開2槍，導致安倍當場流血倒地，而他則是當場被逮捕。

山上接受調查時提到，若沒能在奈良發動攻擊，打算搭乘新幹線去埼玉市。他先前更表示，「我不管怎樣都要殺了他，所以在造勢地點到處跟蹤」。奈良縣警方認為，山上在此次參議院選舉中，選定多個會場當作襲擊地點。

►「預謀1年犯案」還跟蹤安倍行程　山上徹也將接受精神鑑定
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