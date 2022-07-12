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引進產業創造就業　謝國樑誓言讓基隆大步向前！台玻家人力挺

記者郭世賢／基隆報導

國民黨基隆市黨部12日舉辦「市長、議員暨里長提名發佈會」，黨主席朱立倫親自為市長候選人謝國樑披掛彩帶，誓言年底的選舉，一定要拿回台灣頭。謝國樑的大表哥，是台灣玻璃公司營運長林嘉宏，作為家人代表現身力挺，承諾將會引進產業人脈奧援，一起協助改變基隆。謝國樑宣示，未來一定要替基隆引進產業、創造就業，一起讓基隆更好、更進步。

▲引進產業創造就業台玻家人力挺 謝國樑誓言讓基隆大步向前。（圖／謝國樑辦公室提供）

▲國民黨主席朱立倫親自為基隆市長候選人謝國樑披掛彩帶。（圖／謝國樑辦公室提供，下同）

林嘉宏表示，這幾年了解到國樑很想為基隆做些事情，自己也非常認同謝國樑「引進產業、增加就業」政策的主張，由於謝國樑在這方面非常專業，絕對是最合適的基隆市長人選，所以未來跟父親林伯豐先生也將會協助國樑招商，引入產業資源，讓基隆成為名副其實的經濟火車頭。

謝國樑指出，增加就業是基隆市民重要課題，基隆每天有九萬多通勤族到雙北，甚至是桃園上班，因為基隆找不到工作，然而基隆的位置緊鄰雙北，在五堵、六堵皆有廣大且平坦的腹地，未來基隆捷運路網也會從此處經過，最適合用來規劃「內科2.0的基隆科學園區」。由於前內科、南軟有交通壅塞、產業飽和、成本昂貴等問題，未來基隆如果利用便捷的交通網絡與廣大的空間，絕對可以吸引企業來基隆投資設廠，創造基隆的就業市場。

▲引進產業創造就業台玻家人力挺 謝國樑誓言讓基隆大步向前。（圖／謝國樑辦公室提供）

▲謝國樑的大表哥，是台灣玻璃公司營運長林嘉宏（右），作為家人現身力挺

謝國樑表示，過去已經花了三年時間了解地方需求，藉由實際的走訪接觸，關懷弱勢，擘畫未來基隆市的市政藍圖。目前中華民國三三會理事長，也是謝國樑的舅舅林伯豐先生已經答應出任市政諮詢委員會的指導委員，允諾未來會全力協助謝國樑的市政發展規劃。

謝國樑強調，「引進產業」、「創造就業」將是市政規劃第一步，當地方經濟活絡後，市府就有更大的資源可以完善各項市政的推動，包含日前提出的公益環保電動車、打造特色文創聚落、引進24小時人文書店、微型寵物室內樂園、推動天使券等眾多政策，就是要從「公益與人性化」的角度出發，打造基隆成為亞洲最愛有的城市。

謝國樑最後提到，肯定過去八年的林右昌市長的施政成績，所以未來的八年，謝國樑絕對會做的比林右昌更好，自己對年底的選戰非常有信心，讓我們一代接一代，一起讓基隆更好！基隆不能走回頭路，基隆一定要更進步。

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