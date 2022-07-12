死亡+60「近一個半個月來新低」　最年輕30多歲男「發病到死亡僅9天」

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內新增60例死亡，為近一個半個月來新低，其中最年輕為30多歲男性，本身沒有接種疫苗、無慢性病，從發病到死亡僅9天，死因為肺炎、心臟、肝臟衰竭、急性腎損傷。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心指出，今天單日新增通報60例死亡，是5月25日以來的新低紀錄，間隔約一個半月。年齡分布為30多歲到90多歲，為36例男性、24例女性，皆屬重度感染個案、57例具慢性病史、42例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月10日至7月10日，死亡日期介於5月11日至7月9日。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，死亡個案為30多歲男，沒有接種疫苗，無慢性病，6月30日發病有腹痛、冒冷汗、呼吸喘、噁心、吐，被送至急診，PCR陽性確診，檢查同時發現多重器官異常，心臟、肝臟、腎臟。急診就突然心跳停止，急救後送加護病房，經過積極救治，仍於7月9日過世。死因為肺炎、心臟、肝臟衰竭、急性腎損傷。

至於中重症個案今日新增92例，5月18日首次低於百例。

▲▼7/12本土中重症與確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

