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新北桃園警政交流！科技偵查動能共享　打造2市破案雙贏

▲新北桃園警政科技交流！偵查動能資料共享 打造2市破案雙贏。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北桃園警政交流。桃園市察警局副局長顏旺盛（左1）、桃園市議員王仙蓮（左2）、桃園市議員黃婉如（左3）、新北市長侯友宜（中）、桃園市議員簡志翔（右3）、桃園市議員簡志偉（右2）、新北警局長黃宗仁（右1）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市與桃園市相互合作，警政科技資訊交流，以「科技建警、偵防並重」為目的，期許未來新北、桃園警政科技偵查動能可以互通。 桃園市議會警政衛生工作小組召集人黃婉如議員等一行人，11日至新北市政府警察局參訪取經。侯友宜表示，期待未來新北與桃園在打擊犯罪上，警察偵查資訊可以共享，讓所有犯罪者無所遁形。

新北市政府警察局於2019年8月首創成立全國警察機關獨有之「情資整合中心」（Intelligence Integrated Center , IIC）任務編組，以「打造智能城市」為目的，中心理念為城市治安治理應搭配科技，運用大數據、AI人工智慧技術，精準警察勤務，並整合各單位情資，化被動為主動。

▲新北桃園警政科技交流！偵查動能資料共享 打造2市破案雙贏。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北市長侯友宜表示，偵查資訊共享、犯罪無所遁形。

警察局指出，強化局處跨域合作，共同編織綿密新北社會安全網，以達有效犯罪預防，新北目前擁有2萬7966具監視器，38項新北在地化資料庫（369億8469萬筆資料數），這些都是科技辦案的精隨，新北警利用大數據資料才能在短時間內，將在轄內聚眾鬥毆的犯嫌一網打盡。

警察局表示，情資整合中心更在去年疫情爆發時，擔任不可或缺的重要腳色，新北警當時以比照重大刑案偵查技巧，規劃動員1600名警力，針對快篩陽性案件「超前疫調」，採取「精準疫調」策略，擴大匡列確診與快篩陽性者所有可能接觸者，加速斬斷傳播鏈，對新北市整體防疫政策有重大成效。

▲新北桃園警政科技交流！偵查動能資料共享 打造2市破案雙贏。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲市議員黃婉如表示，希望桃園也能將這套系統學習帶回去，期許未來兩市可以有所情資交流。

桃園市議員黃婉如表示，新北警局於2019年8月首創成立全國警察機關獨有之「情資整合中心」，該中心更在去年疫情爆發時起到莫大的作用，協助市長侯友宜在短時間內完成疫情清零的工作，更在後續「平寧計畫」中，提供諸多資料讓勤務執行上更加順遂。

黃婉如說，希望桃園也能將這套系統學習帶回去，期許未來兩市可以有所情資交流，讓打擊犯罪的資訊能更快速共享，破案速度大大提升，讓兩市的市民擁有更安全安心乾淨的生活環境。

▲新北桃園警政科技交流！偵查動能資料共享 打造2市破案雙贏。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北警局長黃宗仁表示，相信未來新北與桃園警政科技偵查動能可以互通，讓兩市治安工作面向能更無往不利。

新北警局長黃宗仁表示，能有機會與桃園市議會警政衛生工作小組召集人黃婉如議員、彭俊豪議員、牛煦庭議員、陳雅倫議員、簡智翔議員、王仙蓮議員等6人及警察局、消防局、衛生局、環保局等重要警政衛生工作人員，報告新北警情資整合中心的成立與運用，是新北警的榮幸，相信未來新北與桃園警政科技偵查動能可以互通，讓兩市治安工作面向能更無往不利。

侯友宜表示，非常期待未來新北與桃園在打擊犯罪上的資料可以共享，這將是警察打擊犯罪上，非常重要的一個突破，情資、大數據的共享，將讓偵查犯罪上得到更多線索，一日生活圈可以在北部實現，我們警察偵查資訊的共享也可以實現，未來資訊的共享，將讓所有犯罪者無所遁形。

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