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獨／越野「孤輪王」魂斷夢湖！車友還原搜救過程　疑熱休克奪命

我們想讓你知道…臉朝左臥 摸脈搏 呼吸沒有 手都硬了

▲顧男參加車聚身體不適打算下山返家，未料卻失蹤遭尋獲已明顯死亡。（圖／記者張君豪翻攝）

▲新北市顧姓男子騎越野機車挑戰汐止新山夢湖林道，未料提早下山竟失蹤遭尋獲已明顯死亡。（圖／記者張君豪翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

住北市顧姓男子10日與車友相約，騎越野機車到汐止新山夢湖林道紓壓，期間顧男表示身體不適想先下山返家，但傍晚車友陸續下山，卻發現顧男載越野車的廂型車還停在停車場，但不見身影，察覺有異並報警，同時也號召30名左右車友上山協尋。參與搜救的車友向《東森新媒體ETtoday》指出，顧男身上沒帶水，加上天氣炎熱，疑熱休克才釀意外。

▼車友表示顧男將車停放在停車場卻失聯2小時。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

據了解，在越野車界人緣頗佳的顧男，平常在台北市北投區開設汽車美容店，顧男是越野車友口中的「北投孤輪王」，據傳顧男在汐止夢湖山區身故消息傳出後，不少車友相約車聚要送孤輪王最後一程，顧在山區離奇失聯身亡的不幸意外也引發不少車友討論。

顧男2018年才跟交往多年的女友結婚，今年7月6日才生下第二胎女寶，平常生活就是工作、練車及照顧年幼小孩，臉書充滿她對妻女滿心的愛與關懷，練車馳騁山林成為他忙碌之餘的唯一休閒，未料卻在二女兒出生僅5天，因參加越野車聚卻發生憾事，

與顧男相識多年更參與搜救的A先生獨家向《東森新媒體ETtoday》還原情形，他指出顧男案發當天下午3時許左右說要先走，直到傍晚同行車友陸續下山，卻發現顧男的廂型車仍停在地圖座標處，卻始終看不見他身影，因整整失聯2小時，大夥在晚間6時許左右也趕緊發出請求協尋訊息。

A先生一看到協尋訊息，立刻整裝帶著相關急救包上山。幫忙尋人的30幾名車友一開始從顧男掉落手套方向下切搜尋，但仍找不到人，直到晚間9點半，在邊坡發現顧男的越野機車與遺落的安全帽，隨後在2公里之外發現他的遺體。

▲顧男參加車聚身體不適打算下山返家，未料卻失蹤遭尋獲已明顯死亡。（圖／記者張君豪翻攝）

▲顧男參加車聚身體不適打算下山返家，未料卻失蹤遭尋獲已明顯死亡。（圖／記者張君豪翻攝）

A先生帶沉重語氣表示，看見顧男時，臉朝左趴臥，立刻上前摸脈搏查看生命跡象，但顧男已沒呼吸連手也都硬了，左胸口疑因撞到有點小傷口，看到這一幕，大家一時間也愁眉淚眼。

A先生跟記者表示，近日天氣持續飆高溫，加上顧男沒吃東西身上也沒水，可能是騎車自摔後打算步行求救，但因誤判方向卻越往山裡走，導致體力耗盡熱衰竭暴斃，但一切還是等得解剖報告出爐才知道。

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