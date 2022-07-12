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大掃除驚見「長腿彈跳怪蟲」　網急喊別殺：30年沒看過了

記者黃翊婷／綜合報導

一名媽媽日前在臉書PO文求助，租屋處位於一棟舊公寓的2樓，每天都有打掃環境衛生，近日卻發現家裡有一種腿很長的怪蟲，而且彈跳速度極快，所以想問問大家有沒有什麼解決辦法。文章公開之後，很快就有內行人解答，怪蟲的正式名稱為蜚蠊瘦蜂，是蟑螂的天敵，現在越來越少見了，「益蟲，我30年沒看過牠了！別殺」、「我好久沒遇到了，小時候常看到」。

大掃除驚見「長腿彈跳怪蟲」　網急喊別殺：30年沒看過了（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）

▲原PO在家裡發現的怪蟲。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）

原PO在臉書「爆系知識家」的文章中提到，租屋處位於舊公寓的2樓，每天都有打掃環境，門窗、排水孔也都有好好清潔並關起來，但還是出現很多奇妙生物，例如最近打掃時發現好幾隻腿很長的怪蟲，彈跳速度非常快，「請問一下有人知道這是什麼蟲嗎？該怎麼處置？」

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文章公開之後，意外勾起許多網友的童年回憶，並紛紛留言表示，「印象中長輩好像說過叫一鞠躬或點點頭」、「我媽都叫牠『長腳蚊』」、「拜拜蟲，抓後腿牠會拜拜」、「聽說是被咬到會很痛的蟲，我看到都不敢靠近，也不敢打」、「我家前2天才有一隻飛來飛去，我女兒被嚇到尖叫」。

接著，很快就有內行人解答，這種蟲的正式名稱為蜚蠊瘦蜂，是蟑螂的剋星，因為被抓住後腿時會有類似敬禮的動作，所以也有人說是敬禮蟲或拜拜蟲，「益蟲，我30年沒看過牠了！別殺」、「我好久沒遇到了，小時候常看到」、「第一次看到這麼大隻的」。

根據環境資訊中心與行政院農業委員會林務局合作刊登的資料介紹，蜚蠊瘦蜂產於溫帶、亞熱帶地區，在分類上為膜翅目瘦蜂科，是一種卵寄生蜂，寄生對象為蟑螂的卵鞘，牠們可以依靠嗅覺搜尋蟑螂新產下的卵鞘，然後將自己的卵產入，幼蟲在內部孵化後便以蟑螂卵粒為食，一隻幼蟲至少可以摧毀十多隻即將誕生的蟑螂。

但是蜚蠊瘦蜂外型酷似蒼蠅，在人類家中不太受歡迎，如果民眾想要減少蜚蠊瘦蜂在家裡出沒的機率，只要維持好室內整潔，避免蟑螂滋生就可以了。

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