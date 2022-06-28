電鍋忘按炊飯！她PO「半熟成果照」求救　過來人激推1招神解

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友昨日（27日）在臉書PO文求助，使用電鍋煮白飯時因為忘記按下炊飯，導致整鍋生米變得乾硬、半生不熟，於是想問問大家有沒有解救辦法，如果沒有，怎麼處理比較不會浪費。不少有過類似經驗的網友紛紛留言勸她煮成粥，而且鹹粥會比白粥好，「煮稀飯是唯一的解決方法」。

▲原PO想救回這鍋半熟的白米飯。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）

原PO在臉書「爆系知識家」的文章中提到，因為使用電鍋煮白飯時忘記按下炊飯的按鈕，等到發現不對勁，整鍋生米已經變成半生不熟的狀態，看起來也十分乾硬，但又不想浪費食物，所以想問問大家是否有解決辦法，「還有救嗎？還是這些還能做什麼用途？謝謝大家。」

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文章公開之後，不少有過類似經驗的網友紛紛留言回覆，「再加半鍋水，不成飯便成粥」、「煮稀飯是唯一的解決方法」、「煮粥最好」、「把水瀝乾，分裝冷凍，下次煮粥」、「煮各種鹹粥，千萬不要煮成白粥」、「沒救了，煮成廣東粥吧」；還有人提議可以拿去餵雞或鳥。

但如果原PO還是想煮成白飯，也有內行人解答，其實只要再加一點點水繼續煮就行了，只是重煮一次的飯吃起來不太好吃，「飯是救得回來，但不好吃」、「我會沿著鍋壁至中間再加水，再煮一次」、「重煮一次的飯真的不好吃」。