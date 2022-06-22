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1個月跑出4隻大喇牙！他嚇到崩潰：回家像開箱　網勸快做1事

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友日前在臉書PO文求助，家裡1個月內出現4隻大喇牙（白額高腳蛛），而且都有手掌那麼大，嚇得他每天回家都像在開箱，沒有驚喜，只有驚嚇，因此想詢問大家有沒有什麼解決辦法。文章公開之後，網友們一面倒地勸他好好打掃家中環境，「這表示你家有蟑螂，還很多，牠才會組隊來你家吃buffet」、「沒蟑螂當食物，喇牙就不會出現了」。

▲▼拖地,掃地,打掃,清潔,做家事。（示意圖／達志影像）

▲網友們勸原PO先打掃家中環境，減少喇牙的「食物」，喇牙自然就會離開。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆系知識家」的文章中提到，住家不是老房子，但最近1個月跑出4隻大喇牙，幾乎都有手掌那麼大，鄰居家卻沒有這個狀況發生，20日又在家中廁所發現喇牙，嚇得他一度在廁所裡尖叫，「我快嚇死，請問有什麼方式可以不要再見到（喇牙），牠有什麼敵人之類的嗎？每天回家很像在開箱一樣。」

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文章公開之後，網友們一致勸原PO趕快動手打掃住家環境，「這表示你家有蟑螂，還很多，牠才會組隊來你家吃buffet」、「沒蟑螂當食物，喇牙就不會出現了」、「蟑螂跟喇牙你要選一個，一山不容二虎」、「讓家裡乾淨到沒有蟑螂就好，沒有食物牠自然不會出現，基本上牠也很膽小，你比牠大那麼多，別怕」。

也有網友表示可以理解原PO心中的恐懼，雖然知道喇牙無害，還會吃蟑螂，但牠的外型和移動速度，對害怕蜘蛛的人來說是十分可怕的，所以看到仍會感到很害怕，「1個月4隻頻率算高了，我也很怕喇牙，牠不死，我睡不著，即使是益蟲」、「我會不敢回家」、「我會崩潰吧」。

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