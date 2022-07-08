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iPhone沒設鬧鐘卻「每天7點」響！網友崩潰求助　行家：關掉它

▲iPhone SE開賣。（圖／記者陳俐穎攝）

▲iPhone是現今熱門的手機品牌。（圖／記者陳俐穎攝）

實習記者殷稚雅／綜合報導

現代人幾乎人手一支智慧型手機，其中的鬧鐘功能更成為提醒起床或待辦事項的好幫手。然而近日卻有名網友在臉書社團上分享這個方便的「鬧鐘」功能帶給他極大的困擾，自行摸索許久仍然無解，只好PO上網求助。貼文一出，有許多網友都深表同感。

該名網友於6日在臉書社團「爆系知識家」貼出一張「鬧鐘」應用程式的截圖，寫道「有人iPhone跟我一樣嗎？每天早上7點10分就會叫我起床，但我明明就沒有設7點10分的鬧鐘」。從圖片中可見，原PO只有設定下午2點和5點21分的鬧鐘，但手機每天卻會自動在早上7點10分響起，讓他崩潰喊「放假誰想7點10分起床啊！」貼文一出，意外釣出多名相同事件的受害者。

▲網友分享鬧鐘設定的截圖。（圖／翻攝自Facebook／●【爆系知識家】●）

▲網友分享鬧鐘設定的截圖。（圖／翻攝自Facebook／●【爆系知識家】●）

同樣受到「靈異鬧鐘」所擾的網友紛紛表示，「我家有一支舊iPhone也是這樣，每天早上準時叫，真的叫到煩死人！」「我以前手機也這樣！6點30分都會叫，明明就沒設定」。還有網友開玩笑說道，「叫你起床尿尿」、「我一直想在7點10分起床⋯我已經忘記準時到公司是什麼感覺了」、「帶哀鳳去看精神科」。

▲▼ iPhone勿擾模式（圖／記者劉維榛攝）

▲iPhone的專注模式功能受到用戶喜愛。（圖／記者劉維榛攝）

也有網友建議原PO乾脆「直接重置，什麼問題都沒有」、「先備份然後恢復原廠吧」。這篇文章也吸引了行家現身，認為可能是「睡眠模式」在搗蛋，建議原PO打開「健康」應用程式，進入睡眠功能頁面，再點選您的排程，最後關閉鬧鐘選項中的「起床鬧鐘」，就能解決這個影響睡眠的大魔王。

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