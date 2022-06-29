煮飯忘按開關！網教：加「這種酒」再煮一次　人妻驚：認真？

▲面對一鍋泡爛的白米，讓女網友一籌莫展。（圖／翻攝自臉書「爆系知識家」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

煮飯忘記按電鍋開關是不少人都有的經驗。就有一名人妻也犯了這個小錯誤，面對這鍋「被水泡爛」的米，她發文求助該怎麼補救？多數網友都建議她加水煮成粥，沒想到有神人救援，留言表示可加「米酒」再煮成飯即可！

一名女網友在臉書「爆系知識家」發文詢問，「想問問廣大的知識友們，請問米飯忘記按炊飯，已呈現半生不熟的情況還有救嗎？還是這些還能做什麼用途？」並附上被水泡過的「白米照」，引來不少有相同經歷的網友們來拯救。

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▲網友提問這鍋米該如何拯救。（圖／翻攝自臉書「爆系知識家」）

不少網友留言，「做清粥吧」、「可以煮鹹粥或包粽子或是用蒸的然後搭配港式醬油做成燒臘蒸飯」、「煮粥，打米漿」、「再加一點水煮成粥」、「不要再煮了。1.煮粥2.找個小鍋，分次用[蒸]的，蒸時加一些水，也不要太多，讓它有溼度。」、「餵雞餵麻雀」、「我會沿著鍋壁致中間再加水，再煮一次」、「用蒸的是可以挽回一些，但還是建議冰冷凍或冷藏等之後煮稀飯或是粥用」。

沒想到有神人網友表示「加米酒再煮一次」，讓原PO驚訝表示「你是認真的嗎？」其他網友則幫忙解釋，「真的~出來不會有酒味~飯會變Q」、「記得要用小米酒」、「以前上團膳課老師也是這樣教的」、「酒精會蒸發」。