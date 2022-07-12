安倍遺願：不能去內湖五指山　二度訪台引發「小黃事件」

▲去年台灣鳳梨遭中國禁止進口，安倍晉三以行動挺台灣鳳梨。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡，震驚全球，也引起國內的高度關注，總統蔡英文除下令各級政府機關、公立學校11日降半旗一天致哀，當日上午，她赴日本台灣交流協會弔唁，副總統賴清德更親自飛往日本，到安倍家致祭，創下1972年台灣與日本斷交後，50年來赴日層級最高官員的紀錄。

「若不是這場意外，卸下首相職務的安倍，原本可望在7月再度來台訪問。」熟悉台日關係的前國安幕僚向本刊表示，月底是前總統李登輝辭世2週年，安倍曾多次表達希望到李前總統墳前致祭，包括李登輝基金會及安倍之友會都積極邀約安倍來訪，並就台日關係的未來再次發表演講，如今安倍卻因一場助講意外驟逝，再度訪台也注定成為永遠無法成行的旅程。

▲安倍晉三猝逝，台灣民眾踴躍到日台交流協會外追思。



李登輝基金會董事長李安妮說，安倍生前不只一次表達想上五指山憑弔李登輝，如今卻成為無法親自完成的遺願。李登輝夫人曾文惠雖年事已高，但她聽聞安倍遭槍擊身亡，內心悲痛，曾文惠感謝安倍前首相生前的善意與成就，表示自己會為安倍的靈魂祈禱。

▲安倍晉三遇刺的前一週，謝長廷才陪同台灣日本關係協會會長蘇嘉全拜訪安倍。

安倍第二次執政前，曾在2010、2011年以前首相身分2度來台拜訪，當時曾發生有名的「小黃事件」。當時安倍在與民進黨高層餐敘結束，回到下榻飯店；在結束表定行程後，安倍要再去跟民進黨人士續攤，竟未搭外交部座車，而是自行搭計程車前往，引發民進黨質疑外交部嚴重失禮。不過，知情人士指出，多年以後，安倍搭小黃的這段往事，意外加深台灣民眾對他的印象與親切感，沒想到堂堂前首相來台，跑攤也會自己搭計程車。



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