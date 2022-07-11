悼念安倍！國民黨中央一起降半旗？　趙少康痛批：投機、愚昧、無自尊

▲中廣董事長趙少康 。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

日本前首相安倍晉三遭刺殺，感念安倍晉三對台貢獻，總統蔡英文下令，政府機關及公立學校11日降半旗。此一決定也遭國民黨深藍陣營痛批喪權辱國，但國民黨主席朱立倫表示，降半旗是表達國人的感謝，對此，中廣董事長趙少康則痛批，國民黨不必、也不該降半旗，「這是投機、愚昧，無自尊、失去自主立場！」

趙少康指出，蔡英文去降半旗就算了，那是她的政治決定，人死為大，國民黨不必反對，但實在不必跟著民進黨政府起舞，在中央黨部也降半旗。如果國民黨中央有人和安倍有特殊交情，安倍家人請他參加國葬，他以私人身分參加就行了，國民黨也不必、不該降半旗。

趙少康表示，國民黨現在什麼票都想要，大可不必，也不可能全要，國民黨是打敗日本的政黨，老蔣總統以德報怨是政治考慮，但日本在1974年率先背棄中華民國卻是以怨報德。

趙少康指出，安倍是愛國者，他愛日本，修憲要讓日本成為「正常國家」，不受和平憲法的限制，是他做為首相的政治使命，但是安倍在首相任內也極力拉攏中國，對台灣並沒有特別好，是卸任後才積極表態，也是配合美國的反中政策，美國、日本都有他們自己的國家利益，我們也要思考自己的國家利益。

趙少康批評，日本對侵華戰爭不道歉、不反省，安倍卸任就去靖國神社，對台灣慰安婦不道歉、不賠償，「國民黨降什麼半旗？投機、愚昧，無自尊、失去自主立場。」