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賴清德赴日悼安倍　他「揉眼睛」驚：這是什麼閃電行動

記者陳俊宏／綜合報導

副總統賴清德11日以私人行程名義赴日，哀悼遭槍殺身亡的日本前首相安倍晉三，這也是台日斷交後，50年來赴日最高層級。對此，醫師杜承哲直呼，「我沒看錯吧（揉眼睛），這是什麼閃電行動！這也證明了日本和台灣檯面下綿密快速地聯繫，以及互相信賴的程度。」而安倍的葬禮今天（12日）在東京增上寺舉行。

對於賴清德赴日，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫在臉書認為，日台外交出現重大突破，日台沒有正式外交關係，台灣的總統、副總統、行政院長、外交部長，按慣例是不能訪問日本的。

▼賴清德赴日悼安倍。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

▲副總統賴清德出席林右昌新書發表會。（圖／記者林敬旻攝）

矢板明夫表示，這是1972年日台斷交50年以來，最重大的外交突破，勢必引來中國的激烈抗議；可能是因為岸田文雄首相領導的自民黨，在10日的參議員議員選舉中獲得大勝，政權已高枕無憂，所以一咬牙一跺腳，就發給了賴副總統簽證，反正現在也不怕得罪中國了。

矢板明夫說，這也是說明岸田首相不但繼承了安倍前首相的挺台政策，而且更往前邁了一大步；安倍前首相遇刺以後，台灣全社會像懷念自己家人一樣沉痛悼念，加深了日本國民對台灣的親近感，在強大的民意壓力下，日本政府不得不順水推舟。

杜承哲則在矢板明夫該文底下留言，「我沒看錯吧（揉眼睛），這是什麼閃電行動！這也證明了日本和台灣檯面下綿密快速地聯繫，以及互相信賴的程度。這項事實對某國來說，是很有衝擊性的暗示！」

▲▼ 日本前首相安倍晉三,獻花。（圖／路透）

▲▼日本民眾獻花哀悼安倍。（圖／路透）

▲▼ 日本前首相安倍晉三,獻花。（圖／路透）

對於賴清德赴日，總統府則回應，對於相關行程沒有評論及說明，「賴副總統與安倍前首相及親屬是多年好友，對於安倍前首相不幸離世，賴副總統深感哀悼不捨，也至為感念安倍前首相對台日關係的重大貢獻。」

安倍晉三8日在奈良街頭助選時，遭嫌犯山上徹也從身後連開2槍，造成他失血過多送醫不治。安倍遺體9日運抵東京家中，11日舉辦守靈儀式，今天則在東京增上寺舉行葬禮，僅開放親友參加。

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