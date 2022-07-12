俄軍火藥庫炸成煙火秀！　烏軍反攻烏南猛轟新卡霍夫卡

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭整備軍力開始向烏南大舉反攻，被俄軍控制的赫爾松（Kherson）地區為主要目標，該地區內的城鎮新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）於11日晚間發生一連串爆炸。烏克蘭官員表示，俄軍又一個火藥庫被炸，所有囤積的槍砲彈藥都在夜裡成了煙火秀。

綜合外電報導，烏方近日呼籲由俄軍佔領的赫爾松一帶的居民，應盡快撤離，因為烏軍將展開大規模砲擊反攻。新卡霍夫卡城鎮雖然不大，卻具有重要戰略意義，當地有重要的水力發電壩，並且透過北克里米亞運河將水運送給克里米亞地區，因此過去4天內烏軍對當地展開了2起大規模轟炸。





▲▼疑似俄軍火藥庫爆炸。（圖／翻攝推特）

社群媒體上流傳的影片顯示，新卡霍夫卡在夜裡發生大爆炸，巨大的火球照亮天際。烏克蘭赫爾松地區議員克蘭（Serhiy Khlan）表示，「新卡霍夫卡又少了一座俄軍彈藥庫。他們不斷地運來，不斷地儲存，現在全變成夜晚的煙火秀。」

克蘭呼籲新卡霍夫卡居民不要冒險出來室外，「請照顧好自己，不要接近任何爆炸的地點。」

俄羅斯方面沒有對彈藥庫大爆炸有直接的相關報導，僅提到烏軍攻擊新卡霍夫卡的水力發電站，但又指砲彈並未擊中水力發電站。報導尚未能核實爆炸原因以及摧毀的物件對象，俄羅斯國營媒體塔斯社（TASS）則報導，烏軍轟炸當地的市場、醫院和住宅。



