烏克蘭整備「百萬大軍」準備反攻　烏東公寓火箭攻擊增至26死

▲俄軍轟炸頓內茨克州(Donetsk)察蘇夫雅市(Chasiv Yar)一棟5層樓公寓，目前15死。（圖／路透社）

文／中央社

英國媒體報導，烏克蘭整備百萬大軍，準備收復南部失土。烏國副總理韋列舒克表示，烏軍準備反攻赫松州，敦促平民撤離。此外，烏東頓內茨克州一間公寓遭火箭攻擊已增至26死。

● 烏克蘭整備百萬大軍 盼收復南部失土

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）今天對「泰晤士報」表示，烏克蘭正在整備百萬大軍，配備西方國家供應的武器，要從俄國手中收復被占領的烏克蘭南部領土。

列茲尼科夫表示：「總統下令高層將領制定計畫。等他們做好功課，說明達成目標需要哪些東西，就輪到我的工作。我正在寫信給夥伴國家的國防部長。將領說明需要什麼武器，我們做政治決定。」

他表示，供應給烏軍的武器已從蘇聯時期軍備，轉換至北大西洋公約組織（NATO）標準的155毫米火砲、導向式多管火箭系統，以及高科技無人機，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）對此出力許多。

● 烏軍準備反攻赫松州 副總理促平民撤離

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）今天敦促說，俄羅斯軍隊占領的烏克蘭南部赫松州（Kherson）平民要趕緊撤離，因為烏克蘭武裝部隊正準備向當地發起反攻。

韋列舒克向國營電視台表示：「很明顯當地會有戰鬥，會有砲擊…因此我們敦促（民眾）緊急撤離。」

韋列舒克提到，她不能透露到底何時會展開反攻，「我確定那裡不應該有婦女及孩童，他們不應該成為人肉盾牌」。

● 烏東公寓火箭攻擊增至26死 第2大城住宅區遭強攻

烏克蘭官員指出，第2大城哈爾科夫住宅區今天遭俄羅斯大砲、火箭和戰車輪番攻擊，造成3死31傷。而烏東頓內茨克州一間公寓9日遭火箭攻擊，目前增為26人喪生。

路透社報導，哈爾科夫州（Kharkiv）州長希內胡柏夫（Oleh Synehubov）在通訊軟體Telegram上指出，哈爾科夫的商辦和輪胎行等民用基礎設施今天遭到砲擊。

希內胡柏夫表示，相關地點「毫無軍事意義可言」。他說，「民宅的庭院遭遇數起砲擊，車庫和車輛被毀，發生數起火災」，傷者包括分別為4歲和16歲的兩名兒童。俄羅斯持續否認鎖定平民。

▲歐盟在摩爾多瓦設中心，遏制烏克蘭武器走私。（圖／翻攝自Google地圖）



● 歐盟在摩爾多瓦設中心 遏制烏克蘭武器走私

官員今天指出，歐洲聯盟將在摩爾多瓦設立一個打擊組織犯罪中心，尤其要因應來自飽受戰火蹂躪鄰國烏克蘭的武器走私。

法新社報導，歐盟內政事務專員約翰松（Ylva Johansson）今天在歐盟內政部長會議中宣布，成立歐洲聯盟內部安全和邊境管理支持中心（EU Support Hub for Internal Security and Border Management）。非歐盟成員的烏克蘭和摩爾多瓦也參與這場會議。

在捷克首都布拉格召開的這場會議，聚焦於從烏克蘭走私出境的武器所造成威脅，其中許多武器是西方提供。這類武器充實了歐洲犯罪集團火力。

● 俄維修天然氣管線 歐憂心關注會否恢復供氣

俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）今天開始為北溪一號管線（Nord Stream 1）進行為期10天的定期維修，德國及其他歐洲國家焦慮地關注天然氣供應之後會否恢復。

法新社報導，北溪一號管線年度維修工作很早就已排定，但由於俄國侵略烏克蘭後，與歐洲關係陷入多年來最低點，各國憂心俄羅斯天然氣工業公司可能乾脆趁機關掉閥門。

● 傷亡重卻不動員 俄國重金吸引備役民眾「打工」

俄羅斯入侵烏克蘭戰事超過4個月，俄軍傷亡與耗損不輕卻始終沒展開動員，目前克里姆林宮採取的做法是重金短期招募嫻熟戰技的備役人士，補充戰爭的人員耗損。 許多分析家質疑俄羅斯在不全面動員下，究竟在侵烏戰事裡還能撐多久。軍事分析家、常批評俄軍烏克蘭戰略的葛金（Igor Girkin）就表示，俄羅斯不可能在沒有全面動員下，征服整個烏克蘭。

但俄羅斯似乎仍決心避免採取動員這樣的激烈手段，反而採取由招募單位不斷提供豐厚現金吸引備役人員短期應徵的誘因，俄國國防部各地的招聘單位在網路上發布數以千計的貼文招募軍事專長者。

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