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泰晤士報：烏克蘭整備「百萬大軍」　盼收復南部失土

▲▼烏克蘭反駁俄軍聲稱，海馬斯多管火箭遭到摧毀。（圖／翻攝自Facebook／General Staff of the Armed Forces of Ukraine）

▲烏克蘭國防部長指出，正在整備大軍反攻失土。（圖／翻攝自Facebook／General Staff of the Armed Forces of Ukraine）

文／中央社

烏克蘭國防部長今天對「泰晤士報」表示，烏克蘭正在整備百萬大軍，配備西方國家供應的武器，要從俄國手中收復被占領的烏克蘭南部領土。

自俄羅斯入侵烏克蘭後，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）首次接受英國媒體訪問。他表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）已經下令烏克蘭軍隊要收復被佔領的沿海區域。這塊地區對烏克蘭經濟至關重要。

列茲尼科夫表示：「總統下令高層將領制定計畫。等他們做好功課，說明達成目標需要哪些東西，就輪到我的工作。我正在寫信給夥伴國家的國防部長。將領說明需要什麼武器，我們做政治決定。」

他表示，供應給烏軍的武器已從蘇聯時期軍備，轉換至北大西洋公約組織（NATO）標準的155毫米火砲、導向式多管火箭系統，以及高科技無人機，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）對此出力許多。

列茲尼科夫指出，「進展時間很長，花了一個半月，但是我們達成了。烏克蘭過去用的是蘇聯時代軍備、30年前的舊武器。我們在3個月裡改頭換面」。

他對北約夥伴國家提供的援助感到滿意，但對運送速度有微詞。「我們需要更多武器、運送更快速，以拯救我們士兵的性命。我們每天都在等待榴彈砲，可能因此失去上百名士兵。」

▲▼烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）在推特發文證實海馬斯（HIMARS）多管火箭已經送達。（圖／翻攝自twitter／Oleksii Reznikov）

▲西方國家供應的武器，陸續投入作戰，正要發揮影響力。（圖／翻攝自twitter／Oleksii Reznikov）

他表示，西方國家直到現在才加緊供應武器，因為烏克蘭證明自己能夠作戰。在戰爭爆發初期，各界都低估了烏克蘭捍衛國土的決心，高估了俄軍實力。

他指出，俄軍在2月進犯首都基輔時，烏克蘭政府在2天內，就對自願加入領土防禦部隊的民眾發放2萬1000隻卡拉希尼柯夫（Kalashnikov）突擊步槍。到了第10天，全國已經有13萬人加入領土防禦部隊。

他表示：「我們是自由世界人民，有著對正義與自由的真正認知。武裝部隊大約有70萬人，再加上國家衛隊、警察和邊境衛隊，大概有100萬人。」

已有2個營的烏克蘭士兵在英格蘭受訓，以達成英相強生（Boris Johnson）先前承諾，即每3個月就要訓練1萬名烏克蘭新兵。列茲尼科夫表示，基輔當局並不擔心強生即將下台會影響承諾。

英國的協助將能提振烏克蘭軍力。烏克蘭軍隊先前在頓巴斯地區（Donbas）遭遇俄軍大規模砲擊，損失慘重。烏克蘭總統澤倫斯基表示，最多一天可能有多達200人陣亡。

列茲尼科夫強調，烏克蘭最近從盧甘斯克州（Luhansk）的2個城市北頓內茨克（Severodonetsk）和利西昌斯克（Lysychansk）撤軍，是挽救人命必須的戰術上失利，而非戰略失敗。

他表示，民主世界聯手對抗俄羅斯，這場戰爭將會終結俄羅斯帝國。

列茲尼科夫表示：「我們確定一個反克里姆林宮聯盟已經誕生。在倫敦、華府和其他首都的夥伴資助烏克蘭，不僅用金錢，還有他們的人民期望我們得讓克里姆林宮慘敗。我們必須合力贏得這場戰爭。」

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