泰晤士報：烏克蘭整備「百萬大軍」　盼收復南部失土

▲烏克蘭國防部長指出,正在整備大軍反攻失土。(圖/翻攝自Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)



文/中央社

烏克蘭國防部長今天對「泰晤士報」表示,烏克蘭正在整備百萬大軍,配備西方國家供應的武器,要從俄國手中收復被占領的烏克蘭南部領土。

自俄羅斯入侵烏克蘭後,烏克蘭國防部長列茲尼科夫(Oleksii Reznikov)首次接受英國媒體訪問。他表示,烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)已經下令烏克蘭軍隊要收復被佔領的沿海區域。這塊地區對烏克蘭經濟至關重要。

列茲尼科夫表示:「總統下令高層將領制定計畫。等他們做好功課,說明達成目標需要哪些東西,就輪到我的工作。我正在寫信給夥伴國家的國防部長。將領說明需要什麼武器,我們做政治決定。」

他表示,供應給烏軍的武器已從蘇聯時期軍備,轉換至北大西洋公約組織(NATO)標準的155毫米火砲、導向式多管火箭系統,以及高科技無人機,英國國防大臣華勒斯(Ben Wallace)對此出力許多。

列茲尼科夫指出,「進展時間很長,花了一個半月,但是我們達成了。烏克蘭過去用的是蘇聯時代軍備、30年前的舊武器。我們在3個月裡改頭換面」。

他對北約夥伴國家提供的援助感到滿意,但對運送速度有微詞。「我們需要更多武器、運送更快速,以拯救我們士兵的性命。我們每天都在等待榴彈砲,可能因此失去上百名士兵。」

▲西方國家供應的武器,陸續投入作戰,正要發揮影響力。(圖/翻攝自twitter/Oleksii Reznikov)



他表示,西方國家直到現在才加緊供應武器,因為烏克蘭證明自己能夠作戰。在戰爭爆發初期,各界都低估了烏克蘭捍衛國土的決心,高估了俄軍實力。

他指出,俄軍在2月進犯首都基輔時,烏克蘭政府在2天內,就對自願加入領土防禦部隊的民眾發放2萬1000隻卡拉希尼柯夫(Kalashnikov)突擊步槍。到了第10天,全國已經有13萬人加入領土防禦部隊。

他表示:「我們是自由世界人民,有著對正義與自由的真正認知。武裝部隊大約有70萬人,再加上國家衛隊、警察和邊境衛隊,大概有100萬人。」

已有2個營的烏克蘭士兵在英格蘭受訓,以達成英相強生(Boris Johnson)先前承諾,即每3個月就要訓練1萬名烏克蘭新兵。列茲尼科夫表示,基輔當局並不擔心強生即將下台會影響承諾。

英國的協助將能提振烏克蘭軍力。烏克蘭軍隊先前在頓巴斯地區(Donbas)遭遇俄軍大規模砲擊,損失慘重。烏克蘭總統澤倫斯基表示,最多一天可能有多達200人陣亡。

列茲尼科夫強調,烏克蘭最近從盧甘斯克州(Luhansk)的2個城市北頓內茨克(Severodonetsk)和利西昌斯克(Lysychansk)撤軍,是挽救人命必須的戰術上失利,而非戰略失敗。

他表示,民主世界聯手對抗俄羅斯,這場戰爭將會終結俄羅斯帝國。

列茲尼科夫表示:「我們確定一個反克里姆林宮聯盟已經誕生。在倫敦、華府和其他首都的夥伴資助烏克蘭,不僅用金錢,還有他們的人民期望我們得讓克里姆林宮慘敗。我們必須合力贏得這場戰爭。」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完