立陶宛擴大限制俄飛地貨運　克宮擬聯合行動反制

▲俄羅斯「外飛地」加里寧格勒州（Kaliningrad）港口。（圖／路透）

文／中央社

立陶宛今天擴大限制過境前往俄羅斯波羅的海飛地加里寧格勒的貨運，逐步實施之前宣布的歐盟制裁措施。俄羅斯和白俄羅斯領導人今天討論針對立陶宛此措施的聯合行動。

路透社報導，立陶宛海關發言人表示，今天上午開始禁止的貨品項目，包括水泥、木材、酒精和以酒精為基礎的工業化學品。

俄羅斯8日警告立陶宛和歐盟，往來加里寧格勒（Kaliningrad）的部分貨品運輸未來幾天若沒恢復，俄國將採取「嚴厲反制措施」。

法新社報導，克里姆林宮今天表示，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）和白俄羅斯強人領袖魯卡申柯（Alexander Lukashenko）針對立陶宛「非法」運輸限制對加里寧格勒造成的影響，討論可能的聯合反制行動。

克里姆林宮在聲明稿中說：「特別凸顯立陶宛對運往加里寧格勒貨物實施的非法限制情況。」

「在這樣的脈絡底下，討論到部分可能的聯合措施。」

普丁和魯卡申柯會談後，發表了這項聲明。

路透社報導，加里寧格勒州長今天提議全面禁止俄羅斯和波羅的海三國立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞之間的陸路貨物移動，迫使他們利用加里寧格勒的港口。

加里寧格勒州長阿里漢諾夫（Anton Alikhanov）表示：「這將提供（我們）海運承運商活動，提供加里寧格勒港口作業，歐盟制裁已對加里寧格勒港口帶來重大打擊。」

由於歐洲各國政府、市場和企業憂心俄羅斯可能在原訂10天維修期後，繼續關閉運輸天然氣到德國的單一天然氣運輸管線，歐盟更新貿易限制。

▲俄羅斯加里寧格勒（Kaliningrad）是一座瀕臨波羅的海的海港城市，是位於立陶宛及波蘭之間的一塊飛地（exclave）。。（圖／翻攝Google Maps）



加里寧格勒和北約成員立陶宛及歐盟成員波蘭接壤，仰賴經過立陶宛的鐵路和公路運輸多數商品。自6月17日歐盟制裁後，部分從俄羅斯本土到加里寧格勒的貨運運輸中斷。

人道物品或食品等生活必需品，則在豁免名單之列。

在擔心升高和俄羅斯的對峙下，孤立加里寧格勒引發的爭議，考驗歐洲落實制裁的決心。對克里姆林宮祭出的一些制裁，已讓莫斯科陷入債券違約。

歐盟官員在德國的支持下，6月底尋求折衷方案以解決對峙情況，然而消息人士告訴路透社，蘇聯時期曾受莫斯科統治的立陶宛持保留態度，認為這樣可能會被視為對克里姆林宮讓步。

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