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恐有新颱　全台轉雨降溫時間曝

▲今日天氣炎熱對流旺盛，25日台北市區降下午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲周三起水氣增多。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明表示，下周要觀察低壓擾動發展，會不會慢慢變成熱帶性低氣壓或颱風，的確有這樣發展的跡象，但現在說會不會有颱風來台灣還太早。氣象專家吳德榮提醒，周三、周四受熱帶擾動外圍雲系影響，各地轉有局部陣雨機率，局部地區有較大雨勢，氣溫略降。

中央氣象局預報員林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天（10日）太平洋高壓持續影響台灣，各地為晴朗炎熱的天氣，白天各地高溫普遍為32至35度，局部溫度會再更高一些；降雨方面，午後雷陣雨範圍較小、時間較短暫，主要降雨是在山區及近山區平地附近。

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（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

林定宜說，周二前都受到高壓影響，天氣類似，各地晴到多雲，下雨都在山區附近；周三至周五南方雲系北移，水氣較增多，花蓮、台東有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部和其他山區有局部短暫雷陣雨。

林定宜表示，目前要觀察菲律賓東方海面的熱帶擾動什麼時候會發展，目前各家模式預測發展時程不太一樣，看法分歧，但預估周三後接近巴士海峽附近，發展機率較大，若有旋轉起來就會進一步升級，還要再觀察1、2天。

彭啟明則指出，下周要觀察低壓擾動發展，會不會慢慢變成熱帶低壓或颱風，的確有這樣發展的跡象，但現在說會不會有颱風來台灣還太早。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，周三、周四受熱帶擾動外圍雲系影響，各地雲量增多，轉有局部陣雨的機率，局部地區有較大雨勢，氣溫略降；周五、周六各地轉多雲時晴，天氣炎熱，但大氣不穩定，午後有局部雷陣雨。

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