颱風將生成？「雷雨擴大」水彈逼近倒數　全台2波變天降雨時程

▲菲律賓東南方有熱帶擾動發展，可能接近台灣。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

把握好天氣！中央氣象局表示，未來一周天氣先熱後轉雨，11、12日（周一、二）晴朗炎熱，13日（周三）起，南方雲系影響花東天氣，午後雷陣雨天氣也會擴大到西半部分平地，周末則受偏西南風影響，南部不定時有短暫陣雨，山區、近山區局部午後雷陣雨，尤其南海至菲律賓東方海面低壓帶內易有熱帶系統發展，是否成颱仍待觀察。

氣象局預報，明天（11日）太平洋高壓持續影響，各地大多晴朗炎熱，高溫普遍在33至35度，部分地區會再更高，大台北、彰化以南及宜蘭、花蓮容易出現局部36度以上高溫，尤其花蓮縱谷甚至有局部38度左右高溫發生機率；主要降雨熱區則為各地山區及近山區平地的午後雷陣雨，局部地區雨勢有機會較大，另外，清晨中南部地區也有零星短暫陣雨。

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▼低壓影響，未來一周將「雨變天」。（圖／中央氣象局、NCDR）



這樣天氣預估持續到12日，受太平洋高壓影響，全台仍是晴朗炎熱的天氣，局部高溫上看36度以上，午後山區及近山區平地有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區也有零星短暫陣雨。氣象局指出，13至15日南方雲系北移，水氣增多，迎風面東部及東南部有局部短暫陣雨，其他地區雖仍為多雲到晴，不過午後雷陣雨範圍擴大，除各山區外，西半部平地午後降雨也增多。

天氣風險公司分析，目前南海有熱帶擾動99W，菲律賓東南方也有一個熱帶擾動90W，2個擾動都還在整合當中，發展速度較慢。南海的擾動後續會往西移動，對台灣無影響，而菲東的擾動預計在13日會來到巴士海峽到呂宋島東北方一帶，就目前發展較緩慢的狀況來看，可能以低壓帶水氣或熱帶性低氣壓的型態接近，也由於強度較弱，對台灣的影響有限，可能為東南部迎風面帶來比較頻繁的陣雨，西半部則是午後對流變得比較旺盛。

天氣風險公司表示，綜合模式預報的趨勢來看，90W熱帶擾動接近台灣後將減弱，台灣附近在15日到17日轉為西南風環境，受到西南季風帶來水氣影響，西半部清晨沿海有短暫雨機會，南部則較易受到海上對流移入影響，有不定時陣雨或雷雨，中北部山區午後熱對流發展也可能較明顯，整體天氣較不穩定。

氣象局【未來一周天氣預報】－

●7/11～7/12（周一～周二） ：太平洋高壓籠罩，熱熱熱

各地高溫炎熱

山區午後雷陣雨​中南部清晨亦有零星雨

●7/13～7/15（周三～周五）：南方雲系影響

菲律賓附近海面低壓帶造成之南方雲系北移​

南方雲系水氣主要影響花東地區

西半部地區午後雷陣雨區域擴大至平地

●7/16～7/17（周六～周日）：環境偏西南風

南部不定時有短暫陣雨

其他各山區及東北部地區易有午後雷陣雨

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