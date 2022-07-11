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雨區擴大時間出爐！2地區「下整天」　成颱機率曝

▲▼。（圖／中央氣象局）

▲本周天氣圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員曾昭誠表示，周三至周五台灣附近水氣比較多，東部、東南部整天有不定時短暫陣雨；其他地區多雲到晴，午後雷陣雨範圍可能比較大，主要在西半部和各地山區。至於近期是否可能有颱風生成，他分析，目前擾動發展情形不是非常好，發展機率不會太高。

曾昭誠接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天（11日）、周二各地晴朗炎熱，午後雷陣雨大致集中在山區和靠山區之處；中南部清晨因海陸風影響，有些零星陣雨，但雨量不會太多。

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（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

曾昭誠說，周三至周五南方擾動會比較活躍一些，台灣附近水氣比較多，東部、東南部整天有不定時短暫陣雨；其他地區多雲到晴，午後雷陣雨範圍可能比較大，主要在西半部和各地山區。

曾昭誠表示，周六、周日南方雲系影響較少，但因風場偏南風，南部有短暫陣雨；其他地區上午多雲到晴，午後各地山區和東北部有雷陣雨。

至於近期是否可能有颱風生成，曾昭誠分析，目前來看，擾動發展情形不是非常好，發展機率不會太高，但因為還有兩天的時間，未來強度還要看實際發展情況。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）系集模式模擬圖顯示，周三20時菲律賓東方熱帶擾動的發展機率，調低為30%，指向呂宋島北端，其外圍水氣對南台灣有輕微影響；南海熱帶擾動的模擬機率則已調降至10%，對台無影響，模式模擬仍持續調整中，應續觀察。

▼吳德榮說，最新歐洲系集模式模擬圖顯示，周三20時菲律賓東方擾動的發展機率調低為30%，南海擾動的模擬機率則已調降至10%。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

▼周三起水氣增多。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路。（圖／記者李毓康攝）

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