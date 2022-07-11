吳釗燮酸對岸「貿易武器化」　國台辦：別把防疫措施泛政治化

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

香港特區政府、澳門特區政府近日因台灣芒果外包裝樣本檢出新冠病毒核酸陽性，採取停售、下架或暫停進口申請等措施，外交部長吳釗燮在外交部推特上發文大力批評對岸。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（11日）回應，民進黨所作所為只是把必要的防疫措施「泛政治化」，將一己政治私利凌駕於台灣民眾和業者利益之上。

朱鳳蓮指出，關於台灣輸入香港特區、澳門特區的芒果檢測出新冠病毒陽性一事，香港特區、澳門特區政府已發佈消息，闡明有關政策和情況。特區政府的做法符合貿易檢驗檢疫的規定和通常做法，符合應對新冠肺炎疫情的防疫要求，是保護特區居民健康安全需要。我們對此予以支持。

朱鳳蓮表示，民進黨也曾對進口商品進行新冠病毒核酸檢測，但涉及到香港和澳門特區，就無理進行政治操弄，把必要的防疫措施泛政治化，用根本不存在的所謂「國際規範」、「經濟脅迫」來惡意抹黑、誤導民眾。

朱鳳蓮強調，民進黨所作所為表明，他們根本不想解決問題，將一己政治私利凌駕於台灣民眾和業者利益之上。

▲日前台灣芒果在港澳檢驗出新冠病毒遭停售。（示意圖／記者許展溢攝）

大陸日前以「檢出禁用藥物」為由，片面宣布13日起暫停台灣石斑魚輸入。對此，吳釗燮則表示，大陸之前禁止台灣的鳳梨進口，如今則是針對石斑魚，這就是中共會做的事，透過大量採購並剽竊技術，把貿易武器化，和大陸自由且公平的做生意只會失敗，「我們只是讓他們的武器庫中的彈藥越來越多」。