　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

全國首創夜間農產市集賣芒果　黃偉哲請大家來逛大東夜市買芒果

▲台南市長黃偉哲8日晚上特地前往東區大東夜市，舉辦全國首創的夜間農產市集，並發放每份面額50元的夜市促銷券，邀大家來台南吃美味芒果逛夜市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲8日晚上特地前往東區大東夜市，舉辦全國首創的夜間農產市集，並發放每份面額50元的夜市促銷券，邀大家來台南吃美味芒果逛夜市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府的「市場夜市銅板快閃夠購go」活動，近百場促銷活動也自6月開跑，為吸引消費者嚐鮮買芒果、外出購物搶好康，台南市長黃偉哲8日晚上特地前往東區大東夜市，舉辦全國首創的夜間農產市集，並發放每份面額50元的夜市促銷券，邀大家來台南吃美味芒果、逛好吃好玩夜市。

▲台南市長黃偉哲8日晚上特地前往東區大東夜市，舉辦全國首創的夜間農產市集，並發放每份面額50元的夜市促銷券，邀大家來台南吃美味芒果逛夜市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

大東夜市是台南知名的觀光夜市，也是觀光客來台南的必選行程，琅琅上口的「大大武花大武花」，「大」就是指大東，每個星期ㄧ、二、五晚上，固定在林森路上台南監理站旁開市，有許多台南的特色美食、排隊小吃藏身其中。

▲台南市長黃偉哲8日晚上特地前往東區大東夜市，舉辦全國首創的夜間農產市集，並發放每份面額50元的夜市促銷券，邀大家來台南吃美味芒果逛夜市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南是全台最大芒果產區，每兩顆芒果就有1顆來自於台南，質跟量都是全台數一數二，而他今天也是有備而來，準備了國際芒果節的促銷券，讓大家來逛夜間農產市集，可以買芒果、買冰沙、買有機蔬菜，不會空手而回；此外，黃偉哲說，南市府今年祭出6條農遊體驗行程報名踴躍、迅速完售，但後續在楠西、南化、大內、玉井還有展售及踩點活動，他呼籲民眾好好把握不要錯過。

黃偉哲說，台南疫情逐漸降溫，為吸引更多朋友來台南消費，台南市也率先發放促銷券，希望讓邀更多的好朋友一起來台南走走，何況大東夜市有這麼多好吃好玩！因此今晚南市府幫大家準備了滿滿的好康，不管是逛農產市集、或是大東夜市，都要讓消費者雙手提滿，攤商口袋滿滿！

▲台南市長黃偉哲8日晚上特地前往東區大東夜市，舉辦全國首創的夜間農產市集，並發放每份面額50元的夜市促銷券，邀大家來台南吃美味芒果逛夜市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

8日在大東夜市，許多市民看到市長黃偉哲出現，紛紛熱情的跟市長打招呼，黃偉哲大力的促銷芒果汁，也開心跟大家揮手打招呼，晚上黃偉哲總共發了400份促銷券，領到市長親自發的促銷券的市民，每個人都驚喜不已，也開心的感謝市長。

為促銷芒果，8日晚農業局在緊鄰大東夜市的農委會水土保持局台南分局前停車場，舉辦全國首創的夜間農產市集，有包括豐富多樣的台南農特產品及樂團、花式調酒表演，而且現場分享芒果節宣傳影片，即可兌換限量700份的芒果霜淇淋、或芒果冰沙，另外還隨機發送200份50元抵用券，可兌換限量的芒果大福、芒果奶酪，或至市集攤位消費折抵。黃偉哲也現場調了一杯芒果飲品，專業的手法，獲得滿堂喝采！

▲台南市長黃偉哲8日晚上特地前往東區大東夜市，舉辦全國首創的夜間農產市集，並發放每份面額50元的夜市促銷券，邀大家來台南吃美味芒果逛夜市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局長李建裕表示，今年活動以「跟隨芒果」為主軸，推出6條相當好玩有趣且具有各區不同特色的農業體驗小旅行，走訪芒果故鄉的特色景點，還可以親自體驗摘芒果的樂趣及芒果甜點手作DIY，歡迎至活動官網(https://mango.mw.com.tw/index.php)參考遊程，跟著芒果走入產區，關心農民、了解產業發展狀況，用行動支持台灣農業發展。

▲台南市長黃偉哲8日晚上特地前往東區大東夜市，舉辦全國首創的夜間農產市集，並發放每份面額50元的夜市促銷券，邀大家來台南吃美味芒果逛夜市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，南市府為振興經濟舉辦「市場夜市銅板快閃夠購go」，推出近百場不同場域的快閃活動，經發局長陳凱凌表示，「市場夜市銅板快閃夠購go」推出每處限定面額50元地市場券、夜市券，提供給在市場、夜市內採買的消費者，期待提升整體買氣，創造疫情新經濟。市場促銷券預計發送2萬張，若算上每人消費額200元，估計可創造市場消費額400萬元以上的經濟效益。南市府將不間斷地透過多元促銷，帶動消費者參與，振興攤商朋友的生意。

黃偉哲也不忘提醒市民朋友，疫情期間要逛夜市，要做好防疫工作，要用酒精消毒手部，全程戴好口罩，不可邊走邊吃，排隊時儘量保持前後的社交距離，快樂購物、振興經濟的同時，不忘落實防疫措施。

►「七葉片風扇」獨家驚喜價！涼爽的夏天就靠它

ET快訊
安倍晉三遭槍殺身亡！　《百靈果》凱莉嘆：維安人員責無旁貸
姚元浩拜託《營業中》找她回來！想親自上菜：她對我很重要
槍手口中不停詭異碎念　驚爆行兇動機「安倍與宗教團體有關」
快訊／獅猿二度板凳清空　場面緊張3人被趕出場
快訊／2槍射殺安倍亡！兇嫌聲明曝：我知道他會來
快訊／林智堅論文遭控抄襲　台大國發所首發聲
不斷更新／安倍中彈身亡　拜登發聲了
台北101今夜點燈！悼念安倍晉三：台灣永遠的朋友

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市勞工領袖大學菁英班開訓　 黃偉哲勉勵精進自我軟實力

台南義消七大隊長陳金生接任　打火兄弟薪火相傳永續推展消防救災

全國首創夜間農產市集賣芒果　黃偉哲請大家來逛大東夜市買芒果

2022全國優質東方美人茶評鑑比賽　竹縣茶農楊瑞隆榮獲特等獎

建中同學會購買餐盒慰勞關山慈濟醫院　幫醫護加油打氣　

展現選前反賄決心　屏檢察長參與里港警分局查察賄選工作座談會

無預警防搶演練！台東關山警迅速啟動攔截圍捕　秒逮搶匪

竹山交流道周邊逢雨必淹　公路總局發包外埔橋排水改善工程

搭超夢幻馬車結婚　台中111年聯合婚禮開放報名

大溪北新人姚正玉　首面競選看板訴求「換新、拼贏」

店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

開車遇可愛「路霸」棒賽　駕駛耐心等：太大牌了吧

他聽關門聲以為老婆出門　嗨唱改編版《愛你》狂抱怨

皮包骨柯基阿公領養回家　5kg →12kg提出門巡田！

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

愛黛兒睽違5年開唱！　暗中觀察粉絲XD 大合唱《Someone Like You》感動她

調皮娃拿髮圈套牙齒　用力扯→2顆牙噴飛？

劉子銓發文謝趙小僑生女寶 秒變寵妹狂魔：哥哥努力賺錢

台南市勞工領袖大學菁英班開訓　 黃偉哲勉勵精進自我軟實力

台南義消七大隊長陳金生接任　打火兄弟薪火相傳永續推展消防救災

全國首創夜間農產市集賣芒果　黃偉哲請大家來逛大東夜市買芒果

2022全國優質東方美人茶評鑑比賽　竹縣茶農楊瑞隆榮獲特等獎

建中同學會購買餐盒慰勞關山慈濟醫院　幫醫護加油打氣　

展現選前反賄決心　屏檢察長參與里港警分局查察賄選工作座談會

無預警防搶演練！台東關山警迅速啟動攔截圍捕　秒逮搶匪

竹山交流道周邊逢雨必淹　公路總局發包外埔橋排水改善工程

搭超夢幻馬車結婚　台中111年聯合婚禮開放報名

大溪北新人姚正玉　首面競選看板訴求「換新、拼贏」

女星敘利亞出外景失聯！　「IG停更5天」網急了…報平安揭現況

安倍晉三遭槍殺身亡！　《百靈果》凱莉嘆：維安人員責無旁貸

民進黨雙北佈局「陳時中＋林佳龍」　週日選對會拍板

杜蘭特、胖虎夢幻聯手？　沃神爆料：鵜鶘力促KD加盟

郭郁政6局失1分優質先發MVP　味全龍8比5富邦悍將

薏仁竟比粉粿高！營養師曝「冰品配料熱量排行榜」

姚元浩拜託《營業中》找她回來！　想親自上菜：她對我很重要

獅猿二度板凳清空　蔡鎮宇等3人被趕出場

槍手口中不停詭異碎念　驚爆行兇動機「安倍與宗教團體有關」

林智堅論文遭控抄襲　台大國發所首發聲：配合校方與社科院調查

地方熱門新聞

謝龍介烏龍爆料　網：以為是長崎核爆

即／花蓮三棧南溪1男戲水溺斃！警消救起送醫不治

親子消暑趣！　桃園開放公園夏日戲水

林智堅論文案延燒　新黨扮「包公審問鄭」

2022雲西海洋音樂祭　7／23-8／7登場

懸掛他牌開權利車警攔檢開罰移置

大溪北新人姚正玉首面競選看板

日月潭「魚虎球」寶寶估8月爆發

桃園虎頭山環保公園　《桃機一號》成亮點

媽祖起駕　地瓜球雪乳闆娘怨「人潮明顯少」

傳統市集「半價銅板購」活動接力開跑

OHCA患者成功出院至南消仁德分隊感謝

第6屆百大青農台南高達8位獲選

全國首創夜間農產市集賣芒果

更多熱門

相關新聞

黃偉哲悼安倍：懷念的摯友請安息

黃偉哲悼安倍：懷念的摯友請安息

日本前首相安倍晉三8日上午11時半左右，於日本奈良市發表演說為自家人的選舉造勢，在街頭演說中突傳槍擊，安倍晉三中彈當場倒地「心肺停止」，下午傳出安倍晉三經搶救後傷重不治，台南市長黃偉哲第一時間在臉書表示哀悼。

安倍晉三遭槍擊　黃偉哲祝福早日康復

安倍晉三遭槍擊　黃偉哲祝福早日康復

台中女爬芒果樹失足摔死　地上殘留大片血跡

台中女爬芒果樹失足摔死　地上殘留大片血跡

「島嶼生活節」8亮點！市集、音樂會

「島嶼生活節」8亮點！市集、音樂會

台南市議長盃吃芒果冰比賽登場

台南市議長盃吃芒果冰比賽登場

關鍵字：

農產市集芒果黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

即／安倍晉三宣告不治　享壽67歲

即／安倍晉三演說中「突流血倒地」

安倍晉三中槍昏迷！　警方公開嫌犯姓名

林青霞「42億豪宅」延燒超過6小時　超級堡壘竄煙飄臭味

安倍中槍新畫面　槍手走近舉槍瞄準連開2槍

快訊／安倍晉三胸部中彈　失去意識

白襯衫沾滿血　安倍晉三倒地照片曝

快訊／安倍晉三遭3公尺背後射2槍！　 兇手40歲男

刺殺安倍嫌犯認了！對前首相不滿想殺死他

人妻失業討生活費　尪竟喊：愛愛1次給5百

快訊／安倍晉三傳「出動直升機」送醫！

安倍妻子抵達奈良！「全身黑」直奔醫院

快訊／林青霞6字最新回應！

安倍中彈失去意識　現場影片畫面曝光

疑遭鯊魚啃咬！《遊戲王》作者嚴重殘缺

更多

最夯影音

更多
店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店

店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店
反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

開車遇可愛「路霸」棒賽　駕駛耐心等：太大牌了吧

開車遇可愛「路霸」棒賽　駕駛耐心等：太大牌了吧

他聽關門聲以為老婆出門　嗨唱改編版《愛你》狂抱怨

他聽關門聲以為老婆出門　嗨唱改編版《愛你》狂抱怨

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面