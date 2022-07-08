全國首創夜間農產市集賣芒果　黃偉哲請大家來逛大東夜市買芒果

▲台南市長黃偉哲8日晚上特地前往東區大東夜市，舉辦全國首創的夜間農產市集，並發放每份面額50元的夜市促銷券，邀大家來台南吃美味芒果逛夜市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府的「市場夜市銅板快閃夠購go」活動，近百場促銷活動也自6月開跑，為吸引消費者嚐鮮買芒果、外出購物搶好康，台南市長黃偉哲8日晚上特地前往東區大東夜市，舉辦全國首創的夜間農產市集，並發放每份面額50元的夜市促銷券，邀大家來台南吃美味芒果、逛好吃好玩夜市。





大東夜市是台南知名的觀光夜市，也是觀光客來台南的必選行程，琅琅上口的「大大武花大武花」，「大」就是指大東，每個星期ㄧ、二、五晚上，固定在林森路上台南監理站旁開市，有許多台南的特色美食、排隊小吃藏身其中。





市長黃偉哲表示，台南是全台最大芒果產區，每兩顆芒果就有1顆來自於台南，質跟量都是全台數一數二，而他今天也是有備而來，準備了國際芒果節的促銷券，讓大家來逛夜間農產市集，可以買芒果、買冰沙、買有機蔬菜，不會空手而回；此外，黃偉哲說，南市府今年祭出6條農遊體驗行程報名踴躍、迅速完售，但後續在楠西、南化、大內、玉井還有展售及踩點活動，他呼籲民眾好好把握不要錯過。



黃偉哲說，台南疫情逐漸降溫，為吸引更多朋友來台南消費，台南市也率先發放促銷券，希望讓邀更多的好朋友一起來台南走走，何況大東夜市有這麼多好吃好玩！因此今晚南市府幫大家準備了滿滿的好康，不管是逛農產市集、或是大東夜市，都要讓消費者雙手提滿，攤商口袋滿滿！





8日在大東夜市，許多市民看到市長黃偉哲出現，紛紛熱情的跟市長打招呼，黃偉哲大力的促銷芒果汁，也開心跟大家揮手打招呼，晚上黃偉哲總共發了400份促銷券，領到市長親自發的促銷券的市民，每個人都驚喜不已，也開心的感謝市長。



為促銷芒果，8日晚農業局在緊鄰大東夜市的農委會水土保持局台南分局前停車場，舉辦全國首創的夜間農產市集，有包括豐富多樣的台南農特產品及樂團、花式調酒表演，而且現場分享芒果節宣傳影片，即可兌換限量700份的芒果霜淇淋、或芒果冰沙，另外還隨機發送200份50元抵用券，可兌換限量的芒果大福、芒果奶酪，或至市集攤位消費折抵。黃偉哲也現場調了一杯芒果飲品，專業的手法，獲得滿堂喝采！

農業局長李建裕表示，今年活動以「跟隨芒果」為主軸，推出6條相當好玩有趣且具有各區不同特色的農業體驗小旅行，走訪芒果故鄉的特色景點，還可以親自體驗摘芒果的樂趣及芒果甜點手作DIY，歡迎至活動官網(https://mango.mw.com.tw/index.php)參考遊程，跟著芒果走入產區，關心農民、了解產業發展狀況，用行動支持台灣農業發展。





另外，南市府為振興經濟舉辦「市場夜市銅板快閃夠購go」，推出近百場不同場域的快閃活動，經發局長陳凱凌表示，「市場夜市銅板快閃夠購go」推出每處限定面額50元地市場券、夜市券，提供給在市場、夜市內採買的消費者，期待提升整體買氣，創造疫情新經濟。市場促銷券預計發送2萬張，若算上每人消費額200元，估計可創造市場消費額400萬元以上的經濟效益。南市府將不間斷地透過多元促銷，帶動消費者參與，振興攤商朋友的生意。



黃偉哲也不忘提醒市民朋友，疫情期間要逛夜市，要做好防疫工作，要用酒精消毒手部，全程戴好口罩，不可邊走邊吃，排隊時儘量保持前後的社交距離，快樂購物、振興經濟的同時，不忘落實防疫措施。