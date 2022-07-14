他狂比中指40次還插入嘴吧！對著監視器也不行　涉妨害名譽判賠

▲台中一名邵姓男子對著陳姓女子家中的監視器狂比至少40次中指，因此挨告妨害名譽。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫Pexels）



記者林冠吟／台中報導

台中一名邵姓男子2019年對著陳姓女子家中的監視器搔首弄姿，再接著對監視器狂比中指至少40次，讓事後查看監視器畫面的陳女氣炸，怒對男子提告求償10萬元。案經上訴至二審後，台中地院改判邵男需賠償陳女1萬元。

判決書指出，一名邵姓男子2019年10月時，和陳女因故發生齟齬，他爬牆發現陳女在家後，竟先是叼著香菸對著大門口的監視器搔首弄姿，接著開始對著監視器，雙手輪流交換比中指，更將中指插入嘴巴等動作，至少比了40次才作罷，而邵男同時還有對著鏡頭罵髒話等情形，讓事後查看監視器畫面的陳女發現後氣炸，怒對邵男提告求償10萬。

一審，邵男出庭時辯稱，陳女另有對他提起公然侮辱的告訴，不過經檢察官偵查後，認為邵男的行為並無構成犯罪，對邵男採不起訴處分。

邵男也說，縱然他確實有因為不滿陳女，而對著陳女家中比不雅手勢，不過他也僅對著監視器方向為之，當下也並無其他路人在場，主張不可能因此使陳女的社會評價、名譽受損。

台中地院審理後，認為邵男比出不雅手勢時，並無使公眾或第三人見聞，自然無使社會對他人評價有減損之可能，且邵男是對「監視器」做出不雅動作，是對「物」為之，並非面對陳女時為之，因此判陳女敗訴。

不過陳女不服，上訴二審。陳女向法官表示，邵男所做的動作，社會上一般女性看到都會感到噁心不舒服，可見邵男根本就是故意羞辱她，且邵男比出不雅手勢時，有第三人在場見聞，改向邵男求償1萬元。

二審，台中地院審理後勘驗相關監視器畫面後發現，邵男比出不雅手勢時，確實有第三人在場目睹，邵男在不特定人得共見共聞的馬路上，對著陳女家中的監視器比出不雅手勢，都是對於陳女的不滿或惡意辱罵時所使用的肢體動作，認定邵男侵害陳女名譽屬實，將原判決廢棄，改判邵男需賠償陳女1萬元。