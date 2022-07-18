博士小三「嘖」一聲慘遭筆電砸瞎　已婚教授辯「手滑」恐囚4年

▲已婚教授因投資問題和小三爭執，怒砸筆電把小三左眼打瞎，被法院依重傷害罪判刑。（示意圖／Pexels）

記者劉昌松／台北報導

已婚的私立大學林姓男教授去和小三為了投資問題發生口角，小三不耐煩「嘖」了一聲，林男竟氣到拿起筆電砸向小三，小三左眼球破裂，血染床單，急救後接近失明。林男辯稱只是一時手滑，但台北地院調查認為，當時2人相距約1.8公尺，若不是施力揮擲，筆電不可能飛這麼遠，依故意重傷害罪判林男徒刑4年。若就此定讞將入監。

林男具有台大博士學歷，目前北部某私立大學機械系任教，他過去曾與被害女子交往多年，2016年，林男娶了老婆，但因獨自住在學校宿舍，仍有機會與被害人保持交往聯繫，據了解，被害人雖希望中斷關係，但每次都拗不過林男。

被害小三指控，2021年4月22日晚上，她和林男吃了飯後，在她的住處遭林男硬上，之後2人談到投資股票的漲跌問題，一言不合起爭執，被害人不知不覺間「嘖」了一聲，林男認為她態度敷衍，心生不滿，拿起放地上充電中的蘋果電腦MacBook Air A1466，高舉過肩後，朝被害人頭部丟擲。

▲檢察官認為林男為了掩飾與小三不當交往的關係，始終不願坦承犯行，企圖狡詞逸責。（示意圖／pixabay）

當時被害人本能地閉眼舉手遮擋，但猝不及防，左眼被砸，經急救仍因眼眶骨折、眼球破裂，左眼只剩下光覺而幾近失明。檢察官起訴指出，林男在與被害人的婚外情關係中，長期以主導地位自居，時以命令、辱罵方事施壓，被害人受傷後，林男卻只顧著清洗床單，只為了掩飾2人不當交往關係，始終不坦承犯行，企圖狡詞逸責。

林男向法官解釋，當時的確因為爭執，覺得被害人念到博士了，「想法怎麼會如此偏差」，因此感到生氣，拿起筆電要往床上丟，不知道為什麼，筆電從手中滑脫，砸到被害人，他也當場被嚇到，但他有先打110報警。

法官根據現場圖等事證，認為當時被害人位置在床墊左上角，林男站在右下角，2人水平距離約1.8公尺到1.9公尺，加上筆電正插線充電中，如果是手滑，依照物理常識，重達1.35公斤的筆電應該是垂直落下，認定林男有施力揮擲，筆電才會飛向被害人，而林男雖主動報案，卻在警方詢問時，只說被害人「不小心被(電腦)打到」，不符合自首條件，因此依故意犯重傷害罪判處林男徒刑4年。可上訴。