遊客車輪卡「坑」　利稻警號召山警馳援助脫困

▲利稻警號召山警馳援助脫困。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「推一下」！來自北部的2名遊客，10日駕駛租賃車前往台東縣栗松溫泉，19時左右返程時因天色昏暗，導致車輛後輪掉入產業道路「坑」中進退兩難，看著天越來越黑，只好撥打110請警察協助；關山警察分局利稻派出所獲報，隨即號召熟悉山區地形的山警前往馳援。

栗松溫泉位於海拔1,075公尺的新武呂溪支流峽谷，因其為天然野溪溫泉，所以吸引許多遊客前往朝聖。但要到達栗松溫泉的產業道路，仍有部分未鋪設水泥，請民眾多加注意。

10日，來自北部的兩名遊客，駕駛租賃車至栗松溫泉遊憩，於19時左右欲返程時，因駕駛操作不慎，導致後輪掉入產業道路與石子路面形成的坑中，費時3小時還是無法脫困。眼看天色越來越暗，氣溫也越來越低，只好撥打110尋求警察協助。利稻派出所獲報，隨即號召熱心的山警共同前往。抵達現場後，熟悉路況及駕駛方式的山警進入駕駛座「催油」，員警與2名遊客在後方「推車」，就在催油及推車的配合下，終於順利脫困！2名遊客欣喜若狂，直向員警及山警道謝。

關山警察分局表示，台20線歷經13年的整修，於今(111)年5月1日正式全線「有條件通車」，遊(旅)客及車輛驟增，在此提醒民眾，山區道路路幅較窄，且部分路段仍在施工，山上前，請先至「交通部公路局第三區養護工程處」(https://thbu3.thb.gov.tw/)查詢道路公告，以維護行車安全。