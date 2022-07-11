「台東童樂會」蘋果劇團下鄉巡演　獲在地親子熱烈迴響

▲蘋果劇團下鄉巡演獲在地親子熱烈迴響。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「兒童的事，大家的事！」台東縣政府推廣兒童福利不遺餘力，今年暑假規劃「2022 Just for Kids 台東童樂會」藝術下鄉巡演活動，特別邀請國內知名蘋果劇團，一連4場於縣內巡迴演出，量身打造屬於孩子的「童」樂會，上週在太麻里及關山演出，吸引不少家長帶著孩子欣賞，獲得熱烈迴響。

「2022 Just for Kids 台東童樂會」藝術下鄉巡演活動已於7月10、11日開跑，首場以太麻里香蘭村活動中心為活動起跑點，帶來經典的歡樂歌舞劇《小獅王歷險記》演出，透過有趣又豐富的戲劇內容，告訴孩子要如何學會勇氣，並學習勇於承擔責任、不怕冒險的精神。第2場則在關山鎮里瓏里活動中心，演出《難忘的暑假》，講述隔代教養祖孫情懷，告訴孩子爸爸媽媽玩過的古早童玩其實比你想像的還好玩，鄉下其實一點都不無聊喔。



社會處長陳淑蘭指出，此次巡演活動除了太麻里鄉及關山鎮外，接下來將於7月16日(六)上午10點在東海岸成功商業水產職業學校活動中心，及7月17日(日) 上午10點在台東市豐田國中活動中心等地，由蘋果劇團帶來一系列精彩且富含親子教養意義的戲劇演出，邀請各地親子家庭一起同樂。



除了精彩的演出外，會場周邊亦設置拍照打卡區，提供民眾與親子於現場留下美好回憶，將照片上傳至個人Facebook打卡，即可獲得限量小禮物，或於現場填寫問券，也可獲得限量小禮物。