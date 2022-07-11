提供居民及遊客更安全環境　全國首支離島高級救護隊綠島成軍

▲全國首支離島高級救護隊進駐綠島今授旗成立。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為了提供離島居民及遊客更安全的環境，台東縣政府將消防局台東大隊綠島分隊擴編且升級成立為高級救護隊，並建置5G救護行動資訊網絡，11日舉行成軍授旗典禮。

縣長饒慶鈴強調，消防是偏鄉醫療救護的延伸，縣府朝向「一鄉鎮一高救隊」的目標邁進，目前全縣已有67名受訓合格高救隊員，預計再培訓33名，今日綠島分隊高級救護隊成軍，配發手持式超音波、生理監測器、影像喉頭鏡組、自動心肺復甦機等救護器材，7月21日也將於鹿野及池上增設高救隊，全縣將達到11支高救隊，對病患危急度的評估、救護處置的能力更為精進專業。

饒慶鈴提到，縣府近年除持續增加消防人力，連續4年調升消防人員超勤津貼，並爭取3億元新建及整建11個消防廳舍外，亦精進消防救災實力，台東縣也擁有全台首支國家級認證的中型搜救隊，同時推動「每部救護車即行動急診室」，台東110年OHCA急救成功率達到33.58%，榮登全國第2；急性腦中風準確送醫率高達86.7%；護心行動之急性心肌梗塞康復出院率100%；平均餘命近3年增加1.01歲。縣府將持續提升台東消防救災救護效能，補足偏鄉醫療不足的區塊，讓鄉親及遊客生命得到更好的保障。

台東縣消防局指出，高救隊在救護現場便能依「預立醫療流程」進行插管、給藥、手動電擊等高級心臟救命術相關處置，當救護車到達時，能銜接立即給予緊急傷病患的治療，並結合消防局推動中的5G救護行動資訊網絡，未來將整合綠島衛生所，並連結台東縣重度急救責任醫院急診室的醫療資源，同時也將與空勤總隊及海巡研討緊急傷病患後送機制的優化方案，讓各機關間更有效率的合作，盡可能簡化流程以縮短後送所需時間，達到搶救生命的目的。